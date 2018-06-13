Козак обещал не допустить рост цен на топливо до 100 рублей

Москва. 13 июня. INTERFAX.RU - Рост цен на топливо до 100 рублей невозможен, у правительства есть инструменты, чтобы этого не допустить. Такое мнение высказал вице-премьер Дмитрий Козак на селекторном совещании с главами регионов по ситуации на рынке нефтепродуктов.

"Я хочу сказать: сегодня СМИ и некоторые эксперты дают апокалиптические прогнозы по поводу цен (на топливо- ИФ) на 100 рублей- это невозможно. Это исключено. У правительства достаточно инструментов для того, чтобы регулировать ситуацию и не допустить резкого роста цен на моторное топливо. Мы все прекрасно понимаем, что такой рост цен (нанесет - ИФ) удар по другим секторам экономики, по регионам, потому что повышение цен на моторное топливо - это удар по региональному бюджету", - сказал он.

"Ситуация на рынке стабилизировалась, но это в целом по стране. Средние показатели, как правило, ни о чем не говорят. Очень важна география этих показателей, но она неравномерна", - добавил вице-премьер.

Он отметил, что поставки нефтепродуктов на внутренний рынок пока убыточны по сравнению с экспортной альтернативой, но постепенно ситуация улучшается.