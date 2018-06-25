Цены производителей на бензин в РФ в мае подскочили на 18,7%

Москва. 25 июня. INTERFAX.RU - Цены производителей на автомобильный бензин в мае 2018 года подскочили на 18,7% после роста на 13,0% в апреле, на 3,6% в марте, снижения на 2,8% в феврале, падения на 10,3% в январе, сообщили в Федеральной службе государственной статистики (Росстат).

За январь-май цены производителей на бензин выросли на 21,2%. Потребительские цены на бензин за этот же период поднялись на 7,2%, в том числе на 5,6% в мае.

Цены производителей на бензин в мае выросли в 17 субъектах РФ (от 0,5% в Сахалинской области до 26,0% в Оренбургской области). В республике Якутия цены производителей на бензин сохранились на уровне апреля 2018 года.

Потребительские цены на бензин в мае 2018 года, в среднем по РФ превышали цены производителей в 1,8 раза, год назад - в 2,0 раза.

Цены производителей на нефть в мае 2018 года выросли на 11,8% (с начала года - на 11,4%), тарифы на ее перекачку трубопроводным транспортом - на 0,3% (с начала года - на 4,3%).

Соотношение цен производителей на бензин и нефть в мае 2018 года составило 1,6 раза (в мае 2017 года - 1,9 раза).

Соотношение цены на нефть внутри страны с ее ценой на мировом рынке в мае составило 57,2% (в мае 2017 года - 65,6%).