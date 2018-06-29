Россия увеличит добычу нефти на 200 тысяч б/с с июля

Москва. 29 июня. INTERFAX.RU - С июля увеличение суточной добычи российскими нефтяниками составит 200 тысяч баррелей, сообщил журналистам министр энергетики РФ Александр Новак.

"На июль месяц мы планируем до 200 тыс. баррелей (в сутки повышение - ИФ)", - сказал он.

"Мы корректируем 200 тыс. (на повышение - ИФ), то есть будет 100 тыс. сокращение", - пояснил он, имея в виду сокращение ежесуточной добычи нефти к октябрю 2016 года, так как изначально квота снижения добычи Россией составляла 300 тыс. баррелей в сутки.

Как сообщалось, 23 июня в Вене страны ОПЕК и не-ОПЕК договорились о росте добычи нефти на 1 млн б/с до выхода на 100%-ное исполнение ранее взятых на себя обязательств по ограничению добычи нефти. Новак отмечал, что доля России может составить 200 тыс. баррелей в сутки в общем увеличении добычи до конца года.