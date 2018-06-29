ЦБ РФ выкупит акции банка "ФК Открытие" на 42,7 млрд рублей

Москва. 29 июня. INTERFAX.RU - ЦБ РФ предоставит банку "ФК Открытие" финансирование на 42,7 млрд рублей путем приобретения дополнительного выпуска акций кредитной организации, говорится в пресс-релизе ЦБ РФ.

Регулятор утвердил изменения в план участия в осуществлении мер по предупреждению банкротства "Открытия".

Как указывает ЦБ, принятые решения направлены на оказание финпомощи НПФ "ЛУКОЙЛ-гарант", "НПФ электроэнергетики" и НПФ "РГС" в общем размере 31,8 млрд рублей. Также средства будут выделены на помощь Росгосстрах банку в объеме 2 млрд рублей.