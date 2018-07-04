Экономика

Цена на нефть Brent превысила $78 за баррель

Москва. 4 июля. INTERFAX.RU - Цены на нефть эталонных марок повышаются в ходе азиатских торгов в среду благодаря данным Американского института нефти (API) о резком сокращении товарных запасов топлива в США. Кроме того, продолжаются перебои в поставках нефти из Ливии и Канады.

Вместе с тем рост нефтедобычи в Саудовской Аравии и России, а также (в меньшей степени) в США ограничивает подъем.

Цена сентябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:07 по московскому времени повысилась на 38 центов (0,49%) - до $78,14 за баррель.

Августовский контракт на нефть WTI на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) подорожал на 49 центов (0,66%) - до $74,63 за баррель.

По итогам сессии во вторник котировка фьючерса на Brent поднялась на 47 центов (0,6%), до $77,76 за баррель, на WTI - выросла на 20 центов (0,3%), до $74,14 за баррель.

В среду обычная сессия NYMEX проводиться не будет, поскольку США празднуют День независимости.

По данным API, запасы нефти в США упали за неделю, завершившуюся 29 июня, на 4,5 млн баррелей, тогда как аналитики рассчитывали на менее значительное сокращение - на 3,267 млн баррелей, пишет OilPrice. Неделей ранее API сообщал об уменьшении резервов на почти 9,23 млн баррелей, а министерство энергетики США - на 9,89 млн баррелей.

Вместе с тем резервы бензина упали на прошлой неделе втрое сильнее прогноза - на 3,1 млн баррелей. Запасы дистиллятов сократились на 438 тысяч баррелей вместо ожидавшегося увеличения на 633 тысячи баррелей.

Официальные данные министерства энергетики США будут обнародованы на день позже обычного - в 18:00 по московскому времени в четверг в связи с праздником в стране. Аналитики, опрошенные S&P Global Platts, прогнозируют снижение запасов нефти на 4,5 млн баррелей, бензина - на 2,5 млн баррелей, дистиллятов - на 250 тысяч баррелей.

Эмират Абу-Даби (ОАЭ) объявил, что готовится повысить добычу нефти с текущего уровня в соответствии с июньскими договоренностями ОПЕК+, сообщает агентство Bloomberg.

Саудовская Аравия подтвердила готовность использовать резервные мощности для увеличения поставок нефти на мировой рынок, передает Al Arabiya. Между тем аналитики обсуждают, насколько сильно вырастет производство нефти в королевстве. "Мы ожидаем, что Саудовская Аравия в июле поднимет добычу до примерно 10,8 млн баррелей в сутки, что станет для нее новым рекордом", - написали в обзоре аналитики JBC Energy.

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