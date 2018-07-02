Нефтяники не повысили продажи топлива на внутреннем рынке на обещанные 3%

Москва. 2 июля. INTERFAX.RU - Общие продажи нефтепродуктов на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) по итогам июня составили 1,508 млн тонн, свидетельствую данные сайта биржи.

Эти показатели на 5% меньше по сравнению с июнем 2017 года, когда объем биржевых продаж равнялся 1,59 млн тонн нефтепродуктов.

В частности, продажи бензинов в июне 2018 года снизились на 3,5% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года - до 648,1 тыс. тонн, продажи дизтоплива упали на 5,3% - до 560,55 тыс. тонн.

Таким образом, нефтяные компании не выполнили обязательства о росте оптовых продаж на 3%, обозначенных в протоколе по итогам совещания у вице-премьера Дмитрия Козака от 6 июня. На встрече были согласованы меры по стабилизации ситуации на топливном рынке.

Как сообщалось, в протоколе совещания, с текстом которого ознакомился "Интерфакс", обозначались обязательства ПАО "ЛУКОЙЛ" , ОАО "Сургутнефтегаз, ПАО "Роснефть" , ПАО "Русснефть" , ООО "Иркутская нефтяная компания", ПАО "Татнефть" , ПАО "Газпром" и ПАО "Газпром нефть" - "Обеспечить оптовые поставки автомобильных бензинов и дизельного топлива на внутренний рынок в объемах, соответствующих объемам 2017 года (помесячно) с увеличением на 3%, по ценам, обеспечивающим достаточный для операционной деятельности уровень доходности независимых сетей АЗС".

Кроме того, на совещании было принято решение - ФАС и Минэнерго довести до компаний, не занимающих доминирующее положение на оптовом рынке, рекомендацию обеспечить реализацию на биржевых торгах бензина в объеме не менее 10% от объема производства, дизельного топлива - в объеме не менее 5% от объема производства.

Как сообщалось, из-за резкого роста цен на топливо, которое отмечалось в апреле и мае, правительство приняло меры для стабилизации ситуации на рынке. В частности, с 1 июня вместо ранее планировавшегося повышения снижены акцизы на бензин - на три тысячи рублей с тонны и на дизельное топливо - на две тысячи рублей с тонны. В ответ на это нефтяники обещали сдерживать цены в рознице, а также увеличить поставки нефтепродуктов на внутренний рынок.

Кроме того, Минэнерго и Минфин готовят законопроект о введении заградительной пошлины на бензин и дизельное топливо в размере 90% от действующей ставки пошлины на нефть. На текущий момент ставка пошлины для светлых нефтепродуктов составляет 30% от пошлины на нефть.