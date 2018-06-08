Нефтекомпании увеличат продажи топлива на 3% по доступным для независимых АЗС ценам

Москва. 8 июня. INTERFAX.RU - Крупные нефтяные компании берут на себя обязательства ежемесячно продавать на 3% больше топлива оптом, чем в 2017 году по ценам, рентабельным для независимых операторов АЗС, говорится в протоколе совещания 6 июня у вице-премьера Дмитрия Козака, с текстом которого ознакомился "Интерфакс".

"Обеспечить оптовые поставки автомобильных бензинов и дизельного топлива на внутренний рынок РФ в объемах, соответствующих объемам 2017 года (помесячно) с увеличением на 3%, при этом цены на топливо должны обеспечивать достаточную для операционной деятельности доходность независимых собственников АЗС", - говорится в протоколе.

Информацию о том, как идет увеличение продаж, компании должны предоставить в Минэнерго до 9 июня.

Компании также взяли обязательства по сохранению цен на авиакеросин на уровне 6 июня 2018 года.

"Принять к сведению обязательства "ЛУКОЙЛа" , "Сургутнефтегаза" , "РуссНефти" , "Роснефти" , "Иркутской нефтяной компании", "Татнефти" , "Газпрома" и "Газпром нефти" по реализации авиакеросина в объемах, соответствующих потребностям авиаперевозчиков со стабилизацией цен на текущем по состоянию на 6 июня 2018 года уровне", - говорится в документе.

Кроме того, на совещании было принято решение рекомендовать всем компаниям, работающим на бирже, продавать не менее 10% от объема производства бензина и 5% от объема производства дизельного топлива.

"Довести до 9 июня до компаний, не занимающих доминирующее положение на оптовом рынке, рекомендацию обеспечить реализацию на биржевых торгах бензина в объеме не менее 10% от объема производства, дизельного топлива - в объеме не менее 5% от объема производства", - отмечается в протоколе.

На текущий момент такие рекомендации касаются только компаний, занимающих доминирующее положение на рынке.

Как сообщалось, на фоне безостановочного роста цен на нефтепродукты на бирже и в розничном сегменте с середины февраля правительство уже с 1 июня решило снизить акцизы на бензин на три тысячи рублей с тонны и на дизельное топливо на две тысячи рублей с тонны от действующих ставок. Также было решено отказаться от планового повышения акцизов на 700 рублей, которое было предусмотрено в бюджете РФ с 1 июля 2018 года.

Кроме того, Минэнерго и Минфин предложили ввести заградительную пошлину на бензин и дизельное топливо в размере 90% от действующей ставки пошлины на нефть. На текущий момент ставка пошлины для светлых нефтепродуктов составляет 30% от пошлины на нефть