Грузия закрыла свое небо для Сирии

Москва. 28 июня. INTERFAX.RU - Грузия закрыла свое воздушное пространство для двух сирийских авиакомпаний из-за признания Дамаском независимости Абхазии и Южной Осетии, сообщил журналистам генеральный директор ООО "Сакаэронавигация" ("Грузаэронавигация") Гоча Мезвришвили.

Он напомнил, что правительство Грузии в связи с решением сирийского руководства приняло политическое решение о разрыве дипломатических отношений с Сирией. "Мы, соответственно, также приняли решение и прекратили предоставлять этой стране воздушное пространство", - отметил Мезвришвили.

По его информации, данное решение вступило в силу с 1 июня и будет действовать, пока не будет принято другое политическое решение.

Ранее в четверг СМИ сообщили, что речь идет об авиакомпаниях Syrian Air и Cham Wings.

29 мая Сирия установила дипломатические отношения с Абхазией и Южной Осетией. В тот же день МИД Грузии заявил о разрыве дипломатический отношений с Сирией.