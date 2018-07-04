Рынок акций открылся ростом индексов Мосбиржи и РТС на 0,02-0,1%

Москва. 4 июля. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ открылся в среду смешанной динамикой цен blue chips на фоне просевшей Азии и подросшей нефти, индексы МосБиржи и РТС за минуту торгов прибавили 0,02-0,1%.

К 10:01 индекс МосБиржи составил 2302,22 пункта (+0,02%), индекс РТС - 1148,79 пункта (+0,1%), рублевые цены большинства основных "фишек" на Московской бирже изменились в пределах 0,8% на фоне укрепления рубля.

Доллар просел до 63,09 руб./$1 (-0,06 рубля).

Подорожали рублевые акции "Башнефти" (+0,8%), "РусАла" (+0,7%), АФК "Система" (+0,4%), "ФСК ЕЭС" (+0,4%), "Мечела" (+0,4% и +0,6% "префы"), "префы" Сбербанка (+0,7%), "Ростелекома" (+0,5%).

Просели бумаги "Газпром нефти" (-0,8%), "НОВАТЭКа" (-0,7%), "Магнитогорского металлургического комбината" (-0,3%), "Распадской" (-0,2%), "Новолипецкого металлургического комбината" (-0,2%), "Роснефти" (-0,1%), "префы" "Россетей" (-0,7%).

Зарубежные рынки

Индексы в США накануне снизились на 0,5-0,9% из-за нового витка обсуждений торговых отношений США и Китая, в среду биржи США будут закрыты в связи с празднованием Дня независимости.

В пятницу должны вступить в силу пошлины США на импорт китайских товаров и ответные меры КНР. Кроме того, в понедельник президентская администрация США пообещала заблокировать мобильному оператору China Mobile доступ на американский рынок "в интересах национальной безопасности".

Между тем статданные китайской таможни показали ослабление роста экспорта из КНР в США до 5,4% в I полугодии с 5,8% в январе-мае.

В среду в Азии также преобладает снижение индексов (Япония просела на 0,3%, Китай - на 1,2%) на опасениях усиления противоречий между Вашингтоном и Пекином, но "плюсуют" американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 подрос на 0,2%) и нефть.

Благоприятные статданные из КНР не смогли поддержать китайский рынок в среду. Индекс деловой активности в сфере услуг, рассчитываемый Caixin Media и Markit, в июне вырос до 53,9 пункта - максимального уровня за четыре месяца, по сравнению с 52,9 пункта месяцем ранее.

Нефть утром в среду корректируется вверх на данных Американского института нефти (API) о резком сокращении товарных запасов топлива в США, а также на фоне продолжающихся перебоев в поставках нефти из Ливии и Канады.

Стоимость сентябрьских фьючерсов на Brent к 10:01 выросла до $77,96 за баррель (+0,3% и +0,6% во вторник), августовская цена WTI - до $74,24 за баррель (+0,1% и +0,3% накануне).