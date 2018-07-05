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"Ростех" связал отказ российских компаний от "Фарнборо" с отношением Великобритании к РФ

Москва. 5 июля. INTERFAX.RU - Организаторы авиакосмического салона "Фарнборо" запретили российским компаниям показывать даже видеопрезентации военной продукции и техники двойного назначения, сообщили в "Интерфаксу" "Ростехе".

"Конечно, эта ситуация связана с санкциями и в целом с той позицией в отношении России, которая сегодня формируется в Великобритании. Официальных писем на этот счет не было, в неофициальных беседах нам было объявлено, что на "Фарнборо" ни в каком виде, даже в формате моделей, видеопрезентаций и так далее, не могут демонстрироваться российские технологии военного и двойного назначения", - заявил представитель госкорпорации, отвечая на вопрос о причинах отказа от участия в "Фарнборо".

Он подчеркнул, что "Рособоронэкспорт" организаторы форума вообще не хотели видеть среди участников.

"Позиция Великобритании в этом смысле является наиболее жесткой. К примеру, организаторы международных выставок во Франции выдвигают значительно более мягкие условия. На том же "Евросатори" в этом году "Рособоронэкспорт" присутствовал (в формате делегации), проводил встречи и имел возможности для презентации нашей продукции", - заявил представитель "Ростеха".

Ранее информированный источник "Интерфакса" сообщил, что российская делегация поедет на международный авиационно-космический салон "Фарнборо 2018" в Великобритании. По его словам, экспозиции российских компаний и корпораций на салоне не будет. Источник не уточнил численность и состав делегации.

В "Роскосмосе" в четверг заявили, что корпорация не поедет на этот авиасалон.

Международный авиасалон "Фарнборо" пройдет с 16 по 22 июля.

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Теги: Фарнборо, Ростех

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