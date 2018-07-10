Доллар опустился ниже 62 рублей впервые с 14 июня

Москва. 10 июля. INTERFAX.RU - Доллар США и евро снижаются на "Московской бирже" во вторник вечером, курс доллара упал ниже 62 рублей впервые с 14 июня, евро торгуется на минимальных уровнях с 28 июня.

Курс доллара в 18:27 составил 62,01 руб./$1, опустившись на 47,5 копейки к уровню закрытия предыдущего торгового дня. При этом евро торговался на отметке 72,74 руб./$1 - минус 71,25 копейки к уровню предыдущего закрытия.

По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА", рубль заметно повышается к доллару и евро на ожиданиях ослабления напряженности после встречи президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа, которая состоится 16 июля в Хельсинки.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что президенты РФ и США на предстоящем саммите в Хельсинки обсудят Сирию, Украину, кроме чего могут затронуть любые другие темы.