Экономика

Нефть Brent подешевела до $78,2 за баррель

Есть обновление от 09:27

Москва. 11 июля. INTERFAX.RU - Цены на нефть эталонных марок снижаются в ходе торгов в среду после повышения днем ранее из-за нового витка торговой войны между США и Китаем.

Президент США Дональд Трамп дал указание начать процедуру введения дополнительных 10-процентных пошлин на товары из КНР общей стоимостью $200 млрд, сделав тем самым еще один шаг в эскалации торгового конфликта с Пекином. Ранее Трамп заявлял, что в итоге он готов ввести дополнительные тарифы практически на все поставки из КНР, составляющие сейчас около $500 млрд в год, если Пекин будет отвечать на новые пошлины аналогичными мерами в отношении американских товаров и не пойдет на уступки.

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Сентябрьские фьючерсы на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:03 по московскому времени подешевели на $0,63 (0,8%) - до $78,23 за баррель. На торгах в предыдущий день их цена увеличилась на $0,79 (1,01%) и составляла на закрытие $78,86 за баррель.

Котировки фьючерсов на нефть WTI на август утром в среду уменьшились на $0,44 (0,59%) - до $73,67 за баррель. По итогам прошлой сессии их цена повысилась на $0,26 (0,35%), завершив торги на отметке $74,11 за баррель.

По данным Американского института нефти (API), запасы нефти в США упали на прошлой неделе на 6,8 млн баррелей, бензина - на 1,6 млн баррелей, в то время как резервы дистиллятов увеличились почти на 2 млн баррелей. Институт получает информацию от операторов НПЗ, нефтехранилищ и трубопроводов на добровольной основе.

Официальные данные министерства энергетики США будут обнародованы в среду в 17:30 по московскому времени. Аналитики, опрошенные S&P Global Platts, прогнозируют снижение запасов нефти на 4,8 млн баррелей, бензина - на 1 млн баррелей, а также повышение резервов дистиллятов на 1,7 млн баррелей.

Цена сентябрьского контракта на нефть на Шанхайской международной энергетической бирже (INE) в среду практически не изменилась и составляет чуть выше 500 юаней за баррель. По итогам предыдущих торгов она увеличилась на 1,5%.

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Теги: нефть

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