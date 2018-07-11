Минэкономразвития ожидает курс доллара на конец 2018 года в 61,7 рубля

Москва. 11 июля. INTERFAX.RU - Курс доллара на конец 2018 года ожидается на уровне 61,7 руб., на конец 2019 года - 63,8 руб., говорится в подготовленном Минэкономразвития РФ уточненном макроэкономическом прогнозе на 2018 год и основных параметрах на период до 2024 года (базовый сценарий, "Интерфакс" ознакомился с текстом документа).

Часть базовых показателей обновленного прогноза уже была обнародована, но целиком документ не публиковался.

На конец 2020 года министерство прогнозирует курс доллара в 64,1 руб., конец 2021 года - 63,9 руб., конец 2022 года - 64,8 руб., конец 2023 года - 66,4 руб., конец 2024 года - 68,0 руб.

Ранее Минэкономразвития опубликовало прогноз по среднегодовому курсу рубля. Согласно ожиданиям Минэкономразвития, среднегодовой курс доллара в 2018 году составит 60,8 руб., в 2019 году - 63,2 руб., в 2020 году - 63,8 руб. в 2021 году - 64 руб., в 2022 году - 64,7 руб., в 2023 году - 66,3 руб., в 2024 году - 68,0 руб.

Среднегодовой курс евро к доллару заложен в прогнозе в 2018 году на уровне 1,252 доллара, в 2019-2024 годах - 1,3 доллара за евро.