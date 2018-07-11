Глава СПЧ высказался против изменения пенсионного законодательства "через колено"

Москва. 11 июля. INTERFAX.RU - Председатель Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Михаил Федотов высказался против навязывания гражданам изменений пенсионного законодательства.

"Самое главное - реформа должна быть понятной для граждан, реформа должна быть для граждан желаема. Потому что навязывать обществу любую реформу нельзя, нельзя ее реализовывать через колено. Нужно ее реализовывать так, чтобы люди сказали: мы хотим это!" - сказал Федотов журналистам в среду.

По его мнению, государство сначала должно выяснить позицию и предпочтения своих граждан, и лишь затем вводить законодательное регулирование. "Государство не должно навязывать обществу, как переходить через газон. Оно должно посмотреть, как люди будут ходить через газон, а дальше заасфальтировать эти дорожки. А не наоборот", - отметил руководитель СПЧ.

Он также подчеркнул необходимость диалога с населением вокруг пенсионного законодательства и его изменений. "Многие не понимают позицию", - констатировал Федотов.

Ранее правительство РФ внесло в Госдуму законопроект о повышении пенсионного возраста в РФ с 55 до 63 лет для женщин и с 60 до 65 лет для мужчин. Изменения планируется проводить поэтапно в течение переходного периода, который может стартовать в 2019 году. Пенсионный возраст планируется повышать на один год каждые два года. Госдума намерена рассмотреть документ в первом чтении на заседании 19 июля.

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев и главы профильных министерств неоднократно подчеркивали, что главная цель предложенных правительством изменений в пенсионное законодательство - сделать жизнь людей после выхода на пенсию более благополучной, обеспечить повышение пенсий темпами выше уровня инфляции.