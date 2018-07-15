Что произошло за день: воскресенье, 15 июля

Москва. 15 июля. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Сборная Франции со счетом 4:2 обыграла Хорватию и выиграла чемпионат мира по футболу. Перед матчем президент Хорватии Колинда Грабар-Китарович на русском языке попросила россиян болеть за ее сборную.

- Сербский теннисист Новак Джокович в финале "Уимблдона" обыграл южноафриканца Кевина Андерсона и в четвертый раз стал победителем этого турнир.

- Дональд Трамп прилетел в Финляндию в преддверии его саммита с Владимиром Путиным. Российский лидер прилетит в соседнюю страну завтра. В Хельсинки идут акции как сторонников, так и противников встречи на высшем уровне.

- Антон Силуанов заявил, что дефицит Пенсионного фонда России (ПФР) составляет 1 трлн рублей. По словам главы Минфина, пенсия существенно уменьшится относительно средней зарплаты, если решение о подъеме возраста выхода на пенсию не будет принято.

- Роспотребнадзор предупредил о вспышке циклоспороза в США: по предварительным данным, небезопасным оказался салат в сети ресторанов McDonald's.