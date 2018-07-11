В России Пенсионная реформа

В Минтруде сочли недостижимым обещанный рост пенсий при более мягких изменениях закона

Так министерство прокомментировало идею о повышении пенсионного возраста для женщин на пять лет вместо восьми

В Минтруде сочли недостижимым обещанный рост пенсий при более мягких изменениях закона
Фото: shutterstock/vostock-photo

Москва. 11 июля. INTERFAX.RU - Замминистра труда и социальной защиты РФ Андрей Пудов заявил, что если параметры повышения пенсионного возраста смягчить, в частности, уменьшить порог выхода на пенсию для женщин, то планируемые темпы роста пенсий обеспечить не удастся.

"Мы не закладывали в параметры увеличения размеров пенсий иных подходов, связанных с размером изменения возраста", - сказал Пудов журналистам в среду, комментируя информацию о том, что в процессе рассмотрения законопроекта параметры повышения пенсионного возраста для женщин могут быть смягчены.

По его словам, при изменении планки пенсионного возраста в законопроекте правительства "меняются параметры увеличения пенсии".

Отвечая на вопрос "Интерфакса", будет ли в случае уменьшения в законопроекте пенсионного возраста для женщин с 63 до 60 лет уменьшены озвученные темпы роста пенсий, Пудов ответил утвердительно. "Этот вывод делайте сами, он очевидный", - отметил замминистра труда.

Пудов добавил, что увеличение пенсий на одну тысячу рублей в год (на 7%) ежегодно с 2019 года в случае повышения пенсионного возраста было рассчитано только для поднятия планки для женщин на восемь лет с 55 до 63 лет и для мужчин на пять лет с 60 до 65.

"Те параметры увеличения пенсий, которые мы озвучили, (. . .) сформированы на основании тех подходов, которые есть прямо сейчас в законопроекте", - сказал замглавы Минтруда.

Ранее в среду источник в российском парламенте сообщил "Интерфаксу", что законопроект о повышении пенсионного возраста не претерпит серьезных изменений к первому чтению в Госдуме РФ, а при рассмотрении поправок порог выхода на пенсию женщин может быть понижен. "Обсуждается вариант, при котором срок выхода женщин на пенсию может быть снижен на два-три года - до 60 лет", - сказал источник. Он подчеркнул, что "окончательного решения еще нет, и многое будет зависеть от обсуждения документа на экспертном уровне".

Еще один источник заявил, что велики шансы на внесение корректив в положение проекта закона, согласно которому право выхода на пенсию на два года раньше получат имеющие большой страховой стаж - 45 лет (мужчины) и 40 лет (женщины). "Я знаю, что обсуждается возможность снижения этих цифр", - сообщил собеседник агентства.

Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект о повышении пенсионного возраста в РФ с 55 до 63 лет для женщин и с 60 до 65 лет для мужчин. Изменения планируется проводить поэтапно в течение переходного периода, который может стартовать в 2019 году. Пенсионный возраст планируется повышать на один год каждые два года. Госдума намерена рассмотреть документ в первом чтении на заседании 19 июля.

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Теги: Минтруд РФ

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