ВТБ собрался открыть в Москве первый офис без сотрудников

Москва. 18 июля. INTERFAX.RU - ВТБ планирует открыть в Москве первый офис без сотрудников, заявил глава банка Андрей Костин, выступая на Московском урбанистическом форуме.

"Вы знаете, у нас есть хороший фильм еще с советских времен - "Москва слезам не верит". Там один персонаж говорил, что не будет в будущем ни театров, ни кино, будет только телевидение. Многие сейчас предсказывают нечто похожее в отношении информационных технологий, что не будет банков, будут только технологические компании. Я так не считаю", - сказал он.

"Можно, конечно, смотреть виртуальный футбол в своем телефоне, но ничто не заменит поход на финал чемпионата мира, где эмоции, где люди", - отметил Костин.

"Я думаю, что, безусловно, обслуживание в традиционных банковских учреждениях будет сохраняться, хотя мы тоже здесь движемся, в ближайшее время планируем в Москве открыть первый офис - честно говоря, не очень практичный, просто чтобы показать людям, что такое можно - без людей. Попробовать, посмотреть, что это такое", - добавил глава банка.