ВТБ внедрила робота-коллектора для работы с просроченной задолженностью

Москва. 31 июля. INTERFAX.RU - ВТБ стал использовать робота-коллектора для работы с просроченной задолженность физлиц на ранних стадиях. Об этом сообщил журналистам зампред правления банка Анатолий Печатников.

"Он уже работает в пилоте, а с 1 сентября мы его в промышленный режим переводим. Он будет обзванивать наших должников", - сказал Печатников.

Он добавил, что робот уже в пилотном режиме показывает лучшие показатели по взысканию, чем сотрудники банка.

"Робот чем хорош. Затраты на его содержание существенно ниже, чем затраты на содержание живого персонала. Это первое. Второе, что робот всегда в хорошем настроении, не подвержен эмоциональным потрясениям, которые могут влиять на качество работы. Плюс он всегда выполняет стандарты качества", - добавил зампред.

По его словам, робот будет работать с задолженность, просроченной на срок от 0 до 30 дней. Он добавил, что с более длительными и сложными случаями "просрочки" продолжат работать люди.

Робот будет информировать клиентов о возникновении "просрочки", о ее сумме и сроках погашения, а также получать от клиентов обещание погасить "просрочку".

Ранее глава ВТБ Андрей Костин, выступая на Московском урбанистическом форуме, заявил, что банк собирается открыть в Москве первый офис без сотрудников.

"Вы знаете, у нас есть хороший фильм еще с советских времен - "Москва слезам не верит". Там один персонаж говорил, что не будет в будущем ни театров, ни кино, будет только телевидение. Многие сейчас предсказывают нечто похожее в отношении информационных технологий, что не будет банков, будут только технологические компании. Я так не считаю", - сказал он.

"Можно, конечно, смотреть виртуальный футбол в своем телефоне, но ничто не заменит поход на финал чемпионата мира, где эмоции, где люди", - отметил Костин.

"Я думаю, что, безусловно, обслуживание в традиционных банковских учреждениях будет сохраняться, хотя мы тоже здесь движемся, в ближайшее время планируем в Москве открыть первый офис - честно говоря, не очень практичный, просто чтобы показать людям, что такое можно - без людей. Попробовать, посмотреть, что это такое", - добавил глава банка.