"ВИМ-Авиа" выплатила сотрудникам две трети долга по зарплате

Москва. 18 июля. INTERFAX.RU - Прекратившая деятельность авиакомпания "ВИМ-Авиа" сообщила о погашении более двух третей долга по зарплате перед сотрудниками.

"В очередной раз произведена крупная выплата денежных средств сотрудникам авиакомпании по образовавшемуся ранее долгу по заработной плате. С апреля 2018 года это уже третья выплата за счет поступившего на расчетный счет авиакомпании возврата НДС в размере 355,3 млн рублей. В настоящее время руководством "ВИМ-Авиа" выплачено более 507 млн рублей. Таким образом, долг по заработной плате перед сотрудниками погашен более чем на две трети", - говорится в сообщении на сайте компании со ссылкой на гендиректора Андрея Лайко.

Ранее сообщалось, что суммарная задолженность компании перед коллективом за 2017 год составляет более 540 млн руб.

"ВИМ-Авиа", замыкавшая первую десятку крупнейших авиакомпаний РФ, в сентябре 2017 года заявила о прекращении чартерных программ. Причиной стали нехватка оборотных средств и долги перед контрагентами, которые оценивались в более 10 млрд руб. Этому предшествовала серия задержек рейсов из российских и зарубежных аэропортов, затронувшая тысячи пассажиров.

В октябре прошлого года Росавиация ограничила сертификат эксплуатанта "ВИМ-Авиа": все полеты были прекращены. В начале 2018 года Арбитражный суд Татарстана ввел в отношении компании процедуру наблюдения.