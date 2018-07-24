Российские банки в I полугодии выдали ипотечных кредитов на 1,3 трлн рублей

Москва. 24 июля. INTERFAX.RU - Российские банки в первом полугодии 2018 года, по предварительным оценкам, выдали ипотечных кредитов более чем на 1,3 трлн рублей, говорится в сообщении ДОМ.РФ (ранее Агентство ипотечного и жилищного кредитования, АИЖК).

За январь-июнь 2017 года было выдано ипотечных кредитов на 773 млрд рублей. Таким образом, по предварительным данным, выдача ипотеки за первые 6 месяцев текущего года могла вырасти в 1,7 раза.

В госкорпорации напомнили, что за 5 месяцев 2018 года было выдано ипотечных кредитов на 1,1 трлн рублей, что в 1,7 раза больше показателя аналогичного периода 2017 года.

По прогнозам ДОМ.РФ, объем выдачи ипотеки в России в 2018 году увеличится до 2,8 трлн рублей.

Госкорпорация ожидает продолжения снижения ставок по ипотеке. "Мы прогнозируем, что к концу 2018 года ставка по ипотеке достигнет уровня ниже 9% для широкого круга заемщиков. К концу 2019 года мы можем увидеть уровень в 8% - это станет возможно в случае продолжения снижения общих ставок в экономике", - приводятся слова генерального директора ДОМ.РФ Александра Плутника в сообщении.

Средневзвешенная ставка выдачи в мае 2018 года составила 9,56% (снижение на 1,77 процентного пункта к маю 2017 года), за 5 месяцев 2018 года - 9,66% (-1,94 п.п. к 5 месяцам 2017 года).

В июне правительство разрешило тратить маткапитал на перекредитование ипотеки.