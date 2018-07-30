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Представитель Ракишева вернулся в совет директоров Petropavlovsk

Москва. 30 июля. INTERFAX.RU - Бектас Мукажанов, представитель крупнейшего на данный момент акционера Petropavlovsk Кенеса Ракишева, вернулся в совет директоров золотодобывающей компании.

Petropavlovsk также сообщил, что заключил соглашение о взаимоотношениях с компанией Ракишева Fincraft Holdings.

Предыдущий состав совета директоров Petropavlovsk в мае в ходе корпоративного конфликта исключил Мукажанова. Однако в июне по результатам годового собрания акционеров СД полностью сменился, в него вернулись один из основателей компании Павел Масловский, а также бывшие директора сэр Родерик Лайн и Роберт Дженкинс.

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Теги: Petropavlovsk

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