Представитель Ракишева вернулся в совет директоров Petropavlovsk

Москва. 30 июля. INTERFAX.RU - Бектас Мукажанов, представитель крупнейшего на данный момент акционера Petropavlovsk Кенеса Ракишева, вернулся в совет директоров золотодобывающей компании.

Petropavlovsk также сообщил, что заключил соглашение о взаимоотношениях с компанией Ракишева Fincraft Holdings.

Предыдущий состав совета директоров Petropavlovsk в мае в ходе корпоративного конфликта исключил Мукажанова. Однако в июне по результатам годового собрания акционеров СД полностью сменился, в него вернулись один из основателей компании Павел Масловский, а также бывшие директора сэр Родерик Лайн и Роберт Дженкинс.