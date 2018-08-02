Экономика

Tesla получила рекордный убыток во II квартале

Москва. 2 августа. INTERFAX.RU - Американский производитель электромобилей и солнечных панелей Tesla Inc снова завершил квартал с рекордным убытком, но его выручка превысила прогнозы, а основатель и глава компании Илон Маск заявил, что ожидает перехода к прибыли в скором времени.

Как сообщается в пресс-релизе компании, чистый убыток в апреле-июне увеличился до $718 млн, или $4,22 в расчете на акцию, по сравнению с $336 млн, или $2,04 на акцию, за аналогичный период годом ранее. Скорректированный убыток (без учета разовых доходов и расходов) составил $520 млн, или $3,07 на акцию, против $220 млн, или $1,33 на акцию, годом ранее.

При этом выручка увеличилась на 44,4%, с $2,77 млрд до $4 млрд.

Аналитики, опрошенные FactSet, в среднем прогнозировали скорректированный убыток на уровне $2,88 на акцию при выручке в $2,77 млрд.

Во время телефонной конференции Маск подтвердил, что Tesla планирует выйти на прибыльный уровень во втором полугодии и зафиксировать положительный денежный поток. Он также заверил акционеров, что производство Model 3 идет согласно плану, что спрос на этот седан остается высоким и что Tesla не придется привлекать капитал на рынке в ближайшем будущем.

Маск говорил крайне сдержанно и принес извинения двум аналитикам, чьи вопросы он грубо прервал в ходе майской телеконференции. CEO также ответил на вопросы журналистов.

Денежный поток с учетом капиталовложений во II квартале снова был отрицательным - $740 млн, однако показатель существенно улучшился с I квартала (минус $1,06 млрд) и был позитивнее, чем рассчитывали аналитики ($900 млн).

В письме акционерам по итогам II квартала Tesla сообщила, что планирует увеличить выпуска Model 3 до 6 тыс. машин в неделю к концу августа. В III квартале с конвейера сойдут от 50 тыс. до 55 тыс. седанов Model 3. Также был подтвержден прогноз производства Model S и Model X - 100 тыс. в 2018 году.

Компания сократила ожидаемый в 2018 году размер капзатрат - до $2,5 млрд с $3 млрд, объявленных в мае. В 2017 году капиталовложения составили $3,4 млрд.

Котировки акций Tesla на электронных торгах подскочили на 9,3%. Капитализация компании за последние 12 месяцев сократилась на 13,3%, до примерно $50 млрд. Американский фондовый индекс Standard & Poor's 500 за этот период поднялся на 13,6%.

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Теги: Tesla, Илон Маск

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