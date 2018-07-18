Маск, назвавший педофилом дайвера из Таиланда, извинился перед ним

Москва. 18 июля. INTERFAX.RU - Американский предприниматель Илон Маск извинился перед британским дайвером Верноном Ансвортом, помогавшим вызволить детей из затопленной пещеры в Таиланде, сообщает "Би-би-си".

Маск ранее назвал спелеолога педофилом после того, как тот раскритиковал его предложение использовать минисубмарину, разработанную компанией Маска и лично привезенную им в Таиланд.

Губернатор провинции, где проходила операция, отказался от помощи Маска. Ансворт же назвал изобретение инструментом для пиара и посоветовал Маску "засунуть субмарину поглубже".

"Его решение было обречено на провал. Он даже не знал, что собой представляет эта пещера", - сказал дайвер.

Маск ответил на это несколькими возмущенными твитами. В одном из них он заявил: "Мы проведем одну из наших минисубмарин по пещере номер пять без проблем. Извини, педофил, ты сам этого попросил".

Этот твит вызвал волну критики, и Маск позже удалил его. Ансворт, в свою очередь, заявил, что рассматривает возможность подать иск в суд против Маска.

Сейчас предприниматель заявил, что обозвал дайвера "в гневе".

"Его действия против меня не оправдывают мои действия против него, поэтому я извиняюсь", - сказал Маск.

Детская футбольная команда из 12 детей отправилась вместе с тренером осмотреть пещеру. В это время начались проливные дожди, которые затопили выходы и заблокировали людей. Их удалось обнаружить не сразу. Некоторое время дети жили на припасах, доставляемых им с поверхности. На позапрошлой неделе было принято решение начать спасательную операцию с участием аквалангистов. 10 июля она успешно завершилась. Маск потребовал проверить действия спасателей.

Благодаря знаниям Ансворта об этой пещере удалось определить местоположение людей, запертых в пещере и тщательно спланировать их спасение. В ходе операции по спасению детей из пещеры погиб дайвер - отставной военный водолаз тайского спецназа. Он потерял ориентировку, возвращаясь из пещеры с детьми, доставив им баллоны с кислородом.