Tesla резко повысила цены на автомобили в Китае после введения пошлин

Москва. 9 июля. INTERFAX.RU - Американский производитель электромобилей Tesla резко повысил цены на свои машины в Китае после введения Пекином ответных пошлин на импорт товаров из США, включая электромобили, пишет MarketWatch со ссылкой на данные сайта Electrek.

Стоимость седана Model S и кроссовера Model X в КНР увеличилась за выходные на $22,6-$37,6 тыс., в зависимости от комплектации.

Tesla Inc. в настоящее время не имеет производственных мощностей в Китае, при этом ранее компания сообщила о намерении построить завод в свободной экономической зоне Шанхая.

В 2017 году на Китай пришлось порядка 17% выручки Tesla. Продажи автомобилей компании в стране составили около 15 тыс. машин.

На минувшей неделе США объявили о вступлении в силу пошлин на импорт китайских товаров на общую сумму $34 млрд в год. Китай принял аналогичные меры в отношении ввозимых в страну американских товаров, включая автомобили.

Акции Tesla в ходе электронных торгов в понедельник подорожали на 1%. За последние 12 месяцев капитализация компании снизилась на 1,4%, до $52,45 млрд.