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ЦБ РФ отозвал лицензию у Южного регионального банка

Москва. 20 июля. INTERFAX.RU - Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у Южного регионального банка, говорится в сообщении ЦБ.

Лицензия отозвана 20 июля.

"Деятельность ЮРБ на протяжении длительного времени характеризовалась существенным спадом деловой активности и оттоком клиентской базы на фоне негативной деловой репутации руководства кредитной организации. При этом банк неадекватно оценивал принимаемые кредитные риски. Кроме того, в деятельности ЮРБ установлены нарушения требований нормативных актов Банка России в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Банк России неоднократно (4 раза в течение последних 12 месяцев) применял в отношении ЮРБ меры надзорного воздействия, включая ограничение на привлечение вкладов населения", - сказано в сообщении регулятора.

Приказом ЦБ 20 июля в банк назначена временная администрация.

ЮРБ - участник системы страхования вкладов. Отзыв лицензии является страховым случаем в отношении обязательств банка по вкладам населения и предусматривает выплату возмещения вкладчикам банка, в том числе индивидуальным предпринимателям, в размере 100% остатка средств, но не более 1,4 млн рублей на одного вкладчика.

Южный региональный банк по итогам первого квартала 2018 года занял 485-е место по размеру активов в рэнкинге "Интерфакс-100", подготовленном "Интерфакс-ЦЭА". По данным Банка России, на 1 июля текущего года по величине активов эта кредитная организация занимала 487-е место в банковской системе РФ.

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Теги: ЦБ РФ

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