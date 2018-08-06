"РусАл" начал консервацию Надвоицкого завода из-за санкций

Москва. 6 августа. INTERFAX.RU - "РусАл" в августе начал консервацию электролизных мощностей Надвоицкого алюминиевого завода (НАЗ), который работал с апреля на склад из-за санкций, сообщил представитель компании.

"После введенных OFAC санкций Надвоицкий алюминиевый завод лишился рынков сбыта и стабильных поставок сырья, продукция завода оказалась не востребованной, т.к. производство было полностью ориентировано на американский рынок. Поэтому с апреля 2018 года "НАЗ" работает только на склад, генерируя значительные убытки. В связи с ситуацией, в которой оказался НАЗ после введения санкций, для того чтобы снизить убытки, ОК "РусАл" вынуждена начать в августе консервацию электролизных мощностей НАЗа", - заявил он.

"РусАл" заверяет, что сотрудники завода не пострадают, а работники получат возможности сохранить занятость. Часть персонала на постоянной основе продолжит работу на участках по обеспечению жизнедеятельности посёлка и проектов, реализуемых на промплощадке. В приоритетном порядке работникам будут предложены вакансии компании на развивающемся производстве ООО "Русский радиатор", в рамках организации центра обработки данных (ЦОД). Всем остальным будут предложены повышенные выплаты в рамках соглашения сторон.

Всего на НАЗе работает 343 человека, уточнили в компании.