Экономика Война санкций

"РусАл" начал консервацию Надвоицкого завода из-за санкций

Москва. 6 августа. INTERFAX.RU - "РусАл" в августе начал консервацию электролизных мощностей Надвоицкого алюминиевого завода (НАЗ), который работал с апреля на склад из-за санкций, сообщил представитель компании.

"После введенных OFAC санкций Надвоицкий алюминиевый завод лишился рынков сбыта и стабильных поставок сырья, продукция завода оказалась не востребованной, т.к. производство было полностью ориентировано на американский рынок. Поэтому с апреля 2018 года "НАЗ" работает только на склад, генерируя значительные убытки. В связи с ситуацией, в которой оказался НАЗ после введения санкций, для того чтобы снизить убытки, ОК "РусАл" вынуждена начать в августе консервацию электролизных мощностей НАЗа", - заявил он.

ЭкономикаПравительство поддержит "РусАл" стимулированием внутреннего спросаЧитать подробнее

"РусАл" заверяет, что сотрудники завода не пострадают, а работники получат возможности сохранить занятость. Часть персонала на постоянной основе продолжит работу на участках по обеспечению жизнедеятельности посёлка и проектов, реализуемых на промплощадке. В приоритетном порядке работникам будут предложены вакансии компании на развивающемся производстве ООО "Русский радиатор", в рамках организации центра обработки данных (ЦОД). Всем остальным будут предложены повышенные выплаты в рамках соглашения сторон.

Всего на НАЗе работает 343 человека, уточнили в компании.

"РусАл" до санкций отправлял на экспорт более 80% своей продукции. ЕС является основным рынком реализации - 45%, на США, Азию и внутренний рынок приходилось по 18%. Продажи "РусАла" в США в марте были сначала задеты введением 10%-ной импортной пошлины, а после включения компании в SDN List 6 апреля они стали невозможными. Участники рынка из других стран, связанные контрактами с "РусАлом", после санкций приостановили операции во избежание вторичных санкций. Согласно действующей лицензии минфина США, бизнес с "РусАлом" должен быть прекращен до 23 октября.

Читайте нас в Яндекс.Новостях
Теги: РусАл, Надвоицкий алюминиевый завод

Новости по теме

Экономика
Минэкономразвития предложило учесть повышение НДС в тарифах на услуги ЖКХМинэкономразвития предложило учесть повышение НДС в тарифах на услуги ЖКХ
В правительстве хотят уберечь ресурсоснабжающие организации от возникновения выпадающих доходовПодробнее
 Эрдоган пригрозил заморозить активы американских министров в Турции в ответ на санкцииЭрдоган пригрозил заморозить активы американских министров в Турции в ответ на санкции
Это может коснуться министра юстиции и министра внутренних дел СШАПодробнее
 Путин подписал закон о повышении НДСПутин подписал закон о повышении НДС
Авторы закона надеются увеличить доходы государственного бюджетаПодробнее
 Китай собрался ввести 25%-ные пошлины на СПГ из СШАКитай собрался ввести 25%-ные пошлины на СПГ из США
Так Пекин ответил на планы Вашингтона увеличить пошлины на китайские товары с ранее планировавшихся 10% до 25%Подробнее
Китай обнародовал план ответа на торговые угрозы СШАКитай обнародовал план ответа на торговые угрозы США
КНР введет пошлины с дифференцированными ставками на товары из США стоимостью $60 млрдПодробнее
 Капитализация Apple преодолела отметку в $1 трлнКапитализация Apple преодолела отметку в $1 трлн
Apple, соревнуясь с Amazon, стала первой американской компанией, кому удалось достичь такой рыночной стоимостиПодробнее
 ФНС разрешила россиянам платить налоги за других людейФНС разрешила россиянам платить налоги за других людей
С 2019 года также физлица смогут оплачивать имущественные налоги единым платежомПодробнее
 Mail.ru Group прекратила поддержку собственного браузера "Амиго"Mail.ru Group прекратила поддержку собственного браузера "Амиго"
Компания объяснила решение "рядом неверных шагов" при продвижении браузераПодробнее
 Казахский уголь не получит приоритета при экспорте через порты РФКазахский уголь не получит приоритета при экспорте через порты РФ
Российская сторона пришла к выводу, что соглашение нанесет ущерб угольной отрасли РФПодробнее
 АФК "Система" погасила кредит РФПИ на 40 млрд рублейАФК "Система" погасила кредит РФПИ на 40 млрд рублей
Инвестиционная компания благодаря этому высвободила из залога контрольный пакет "Детского мира"Подробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Фотохроника 3 августа6 фото
03 августа
Фотохроника 3 августа
Лучшие фото недели10 фото
03 августа
Лучшие фото недели
Празднование Дня ВДВ10 фото
02 августа
Празднование Дня ВДВ
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
В РоссииГлава Минстроя призвал не тревожить людей сообщениями об учете повышенного НДС в тарифахВ миреВероятной причиной взрыва у аэропорта Болоньи назвали аварию грузовикаВ РоссииСуд признал законным ограничение Роскомнадзором доступа к сайту при блокировке TelegramМоскваНабравший рекордные 400 баллов по ЕГЭ выпускник стал студентом МГУВ миреАрабская коалиция заключала соглашения с "Аль-Каидой" для борьбы с хуситамиВ РоссииЛидер хакерской группы "Шалтай-Болтай" вышел на свободу после пересчета срока наказания

МИД РФ вручил послу Греции ноту из-за выдворения российских дипломатов

Два человека погибли в ДТП с тремя грузовиками и четырьмя легковыми машинами

Координатора "Артподготовки" заочно арестовали по обвинению в терроризме

Семин прокомментировал возможность перехода Смолова в "Локомотив"

"РусАл" начал консервацию Надвоицкого завода из-за санкций

Адвокаты подали апелляцию на приговор экс-секретаря петербургского суда Эйвазова

В результате взрыва в Болонье один человек погиб и 65 пострадали

Украинские пограничники задержали на выезде партию радиоактивных аквалангов

В МИД сочли неприемлемыми для России рекомендации международной конференции по СПИДу

Минприроды предложило создать компанию-интегратор для реформы управления отходами

Глава Минстроя призвал не тревожить людей сообщениями об учете повышенного НДС в тарифах

Глава Минстроя призвал не тревожить людей сообщениями об учете повышенного НДС в тарифахПо словам министра, рост стоимости коммунальных услуг ограничен законом Подробнее

В Волгограде загорелся аграрный университет

Сенатор из США заявил об усилении позиций Асада

Авиакомпании РФ выступили против изменений проверки здоровья членов экипажа

В результате взрыва в Болонье пострадали не менее 20 человек

Орхана Джемаля похоронят в Москве во вторник

Вертолет Ми-2 совершил жесткую посадку в Тюменской области

Вероятной причиной взрыва у аэропорта Болоньи назвали аварию грузовика

Вероятной причиной взрыва у аэропорта Болоньи назвали аварию грузовикаПо данным СМИ, не менее 20 человек получили ранения, в том числе осколочные Подробнее

Инфляция в РФ в июле составила 0,3%

Сенатор Пол заявил, что в США антироссийские санкции пытаются ввести в обход Трампа

Пьяный посетитель клуба в Ростове-на-Дону застрелил оппонента из травматики

Экс-футболист "Зенита" Витсель перешел в дортмундскую "Боруссию"

После землетрясения в Индонезии с острова Ломбок эвакуировали более 2 тыс. туристов

КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2018 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru