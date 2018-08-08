Экономика

Новое повышение пошлин на китайские товары в США вступит в силу 23 августа

Москва. 8 августа. INTERFAX.RU - До $50 млрд вырастет 23 августа объем товаров китайского экспорта в США, которые будут облагаться пошлиной в 25%, объявил офис торгового представителя Соединенных Штатов.

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В заявлении офиса торгового представителя говорится, что результаты проведенного им расследования свидетельствуют, что "действия, политика и практика Китая, касающиеся передачи технологий, интеллектуальной собственности, инноваций являются необоснованным и дискриминационным бременем для американской торговли".

Первоначально обложение ежегодных поставок китайских товаров на сумму $50 млрд повышенной пошлиной было предусмотрено президентом США Дональдом Трампом, однако под давлением американского бизнеса объем был снижен до $35 млрд. С этих китайских товаров 25-процентая пошлина взимается с 6 июля.

Под дополнительные $16 млрд с 23 августа подпадают такие импортируемые из Китая товары, как мотоциклы, тракторы, комплектующие для строительства железных дорог, радиотехнические схемы, моторы и сельскохозяйственное оборудование.

Пекин, последовательно выступая против торговой войны с Соединенными Штатами, тем не менее, вынужденно предпринимает зеркальные меры в отношении американских товаров, предупреждая, что протекционистская политика Вашингтона в торговле ведет к дестабилизации мирового рынка и негативно скажется на самих Соединенных Штатах.

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Теги: Китай, США

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