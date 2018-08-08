Профицит торгового баланса Китая упал в июле сильнее прогнозов

Москва. 8 августа. INTERFAX.RU - Профицит торгового баланса КНР снизился в июле 2018 года до $28,05 млрд в долларовом выражении по сравнению с $41,46 млрд в июне, свидетельствуют данные Главного таможенного управления КНР.

Консенсус-прогноз экспертов для этого показателя составлял $38,92 млрд.

В юанях профицит упал с 260,89 млрд юаней до 176,96 млрд юаней при прогнозе в 227,1 млрд юаней.

Китай увеличил экспорт в долларовом выражении в июле 2018 года на 12,2% по сравнению с тем же месяцем прошлого года, импорт - на 27,3%.

Темпы роста как экспорта, так и импорта ускорились по сравнению с июньскими показателями в 11,2% и 14,1%. Аналитики в среднем ожидали повышения китайского экспорта в июле на 10%, импорта - на 16,5%.

Профицит торгового баланса Китая с США в июле сократился до $28,09 млрд с $28,9 млрд в июне. Июньский показатель был максимальным с начала отслеживания этих данных в 1999 году.

Во вторник Управление торгового представителя США объявило, что объем китайских товаров, импорт которых в Штаты будет облагаться пошлинами, вырастет до $50 млрд с 23 августа против текущих $36 млрд.

Дополнительный список товаров, попадающих под действие санкций, включает в себя мотоциклы, тракторы, комплектующие для строительства железных дорог, радиотехнические схемы, моторы и сельскохозяйственное оборудование.