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Россия проработает ответные меры на новые санкции США

Москва. 9 августа. INTERFAX.RU - Россия будет прорабатывать ответные меры на недружественный шаг со стороны США, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Российская сторона неоднократно предупреждала, что разговор с позиции силы языком ультиматумов бесполезен и бесперспективен", - сказала Захарова в четверг на брифинге в Москве.

По ее словам, "на этом фоне причудливо выглядят подтверждения американской администрации о готовности, тем не менее, продолжать усилия по улучшению отношений с Россией". "Это неприкрытое лицемерие", - заявила Захарова.

"К сожалению, дела Вашингтона свидетельствуют об обратном. Складывается впечатление, что в США и у союзников тех самых сил, которые в Вашингтоне принимают и лоббируют эти решения, закрепился новый, такой поведенческий стандарт, когда в адрес России выдвигаются разного рода одиозные обвинения, которые не подкреплены какой-либо доказательной базой", - подчеркнула Захарова.

"Речь идет об ответных мерах. Речь идет не о фантазиях российской стороны, потому что очень хочется понагнетать, еще больше осложнить ситуацию в российско-американских отношениях. Ничего подобного. Речь идет исключительно об ответных мерах", - сказала Захарова на брифинге. "Каковы будут санкционные меры в отношении российской стороны, таковы будут и ответные меры. Они будут прорабатываться исходя из тех действий, которые будет предпринимать американская сторона", - добавила она.

Обвинения по "делу Скрипалей"

МИД РФ обвинил обвиняет Вашингтон и Лондон в сговоре в связи с введениями санкций США по "делу Скрипалей". "Мы видим, что санкционная политика - это конек целой отрасли политических лоббистов в Вашингтоне, и дело про "Новичка", и так называемое "дело Скрипалей" подверстываются сюда, вот в эту санкционную машину. Соответственно, можно говорить просто о классическом сговоре между США и Великобританией, между политическими элитами, которые имеют возможность влиять на эту ситуацию", - сказала Захарова.

По словам Захаровой, тематику санкций нельзя увязывать с международным правом, расследованием дела об отравлении Скрипалей и фактической стороной произошедшего. Она добавила, что комментировать решение о введении новых санкций Вашингтоном в отношении Москвы в связи с "делом Скрипалей" можно лишь тогда, когда станет понятно, какие именно санкции будут введены.

По словам официального представителя МИД РФ, США продолжают демонизировать РФ, используя в этот раз так называемое "дело Скрипалей" в отсутствии каких-либо доказательств.

"Администрация США все силы бросила на то, чтобы еще больше осложнить ситуацию. Расчет тех, кто стоит за очередным витком раскручивания так называемого "дела Скрипалей" просто очевиден: стремиться всеми правдами и неправдами удержать на плаву эту выгодную для них антироссийскую тему в качестве инструмента для продолжения демонизации России", - заявила Захарова.

Она также отметила, что обвинения в адрес Москвы о причастности к отравлению бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Великобритании не имеют под собой оснований. "Вся эта обвинительная пирамида строится в отсутствие какой-либо правовой почвы, и нам еще говорят о каком-то международном праве и о соблюдении и уважении юридических обязательств", - сказала Захарова.

На прямой вопрос РФ о статусе следствия вокруг дела об отравлении Скрипалей в Солсбери Великобритания так и не дала ответа, подчеркнула представитель МИД РФ. Она раскритиковала политические элиты США в связи с санкционными давлением. "Такое ощущение, что часть политической элиты в США пошла в разнос", - сказала Захарова.

Она отметила, что США, заявляя о виновности России в отравлении Скрипалей, "оказывают прямое давление на ход следствия" в Великобритании.

Нападение в Солсбери

Ранее сообщалось, что администрация США планирует ввести новые санкции против России в ответ на события в британском Солсбери, где были отравлены Сергей Скрипаль и его дочь. Санкции вступят в силу "примерно 22 августа".

Скрипали были обнаружены в тяжелом состоянии в британском городе Солсбери в начале марта. 12 марта премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила в парламенте, что они были отравлены нервнопаралитическим веществом "Новичок" (А-234), разработанным в России. В Москве отвергли эти обвинения, напомнив, что все химическое оружие РФ уничтожила в 2017 году под контролем Организации по запрещению химоружия.

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Теги: МИД РФ, США

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