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HSBC ответил за Браудера с последствиями для всех

Политически громкое дело может привнести в судебную практику новую презумпцию

HSBC ответил за Браудера с последствиями для всех
Фото: AP/ТАСС

Москва. 10 августа. INTERFAX.RU - Российскому подразделению банка HSBC - "Эйч-эс-би-си банк (РР)" - не удалось уйти от субсидиарной ответственности в деле о 1,25 млрд рублей налоговой задолженности бывшей компании Уильяма Браудера "Дальняя степь". Политически громкое дело может привнести в судебную практику новую презумпцию: действия аффилированных лиц могут признать совместными, если по их результатам были выведены активы должника.

Недобросовестность без сомнений

Браудера в России обвиняют в мошенничестве, неуплате налогов и преднамеренном банкротстве. Суды дважды выносили ему обвинительные приговоры - в 2013-м и в 2017 годах. О его действиях вспоминают на самом высоком уровне. "По данным нашего следствия, господин Браудер и его деловые партнеры заработали незаконным образом более $1,5 млрд. Не заплатили налоги ни в России, ни в США, но деньги эти в США перевели. У нас есть основания полагать, что некоторые сотрудники спецслужб США сопровождали эти сделки незаконные", - говорил президент РФ Владимир Путин во время встречи с президентом США Дональдом Трампом в Хельсинки.

"Дальняя степь" являлась структурой, через которую фонд Браудера Hermitage Capital владел акциями ПАО "Газпром" и ряда других российских акционерных обществ. Управляющей компанией фонда была HSBC Management, средства находились исключительно в банках группы HSBC. "Дальняя степь", в частности, держала их в "Эйч-эс-би-си банк (РР)".

Из-за этого российская "дочка" HSBC и попала в историю о субсидиарной ответственности за компанию Браудера. В период с 14 декабря 2004 года до 31 марта 2005 года "Эйч-эс-би-си банк (РР)" 14 операциями списал 1,8 млрд рублей со счета "Дальней степи" в интересах бенефициаров по ненадлежаще оформленным платежным поручениям.

В незаконности этих операций российские правоохранительные и судебные органы твердо уверены, теперь их поддержала и судебная коллегия по экономическим спорам (СКЭС) ВС РФ. "Недобросовестный характер операций по распоряжению денежными средствами ["Дальней степи"] не вызывает каких-либо сомнений, так как в результате их совершения были выведены все активы должника в условиях неисполненного обязательства перед кредитором (ФНС) на сумму более 1 млрд. рублей", - говорится в кассационном определении, опубликованном в ноябре 2017 года.

Косвенные доказательства - тоже доказательства

HSBC Management, по мнению всех судов, включая теперь и ВС РФ, однозначно должна нести ответственность за эти операции, так как она входит в число контролирующих должника лиц, являясь управляющей компанией фонда "Эрмитаж". "Следует признать, что имеются формально-юридические признаки аффилированности, поскольку контроль юридически отражен и может быть прослежен - компания контролировала должника путем контроля промежуточных звеньев в иерархии сложной корпоративной структуры", - говорится в кассационном определении.

С "Эйч-эс-би-си банк (РР)" ситуация сложнее. Нижестоящие суды отнесли его к "иным контролирующим лицам" на основе приговора первому арбитражному управляющему "Дальней степи" Александру Долженко, осужденному Элистинским горсудом за пособничество преднамеренному банкротству. Его вина заключалась в сокрытии следов преступления, которое выразилось в том числе в "непринятии необходимых действий по привлечению контролирующих лиц к субсидиарной ответственности", говорится в материалах дела.

Но банк на всех этапах арбитражного разбирательства указывал, что этот приговор не содержит выводов о наличии контроля банка над должником, и СКЭС ВС РФ признала, что здесь аргументация нижестоящих судов недостаточна. "Суды действительно ограничились формальной ссылкой на данный приговор, не приведя мотивов, по которым они полагают, что [этот документ] каким-либо образом подтверждает контролирующий статус банка", - написано в кассационном определении.

Но, тем не менее, по мнению судей ВС РФ, тому есть другие подтверждения - совокупность согласующихся между собой ясных и убедительных косвенных доказательств, сформированная на основе анализа поведения вовлеченных лиц. Руководствуясь этим принципом, коллегия отклонила возражения "Эйч-эс-би-си банк (РР)", что тот не выполнял указания HSBC Management при списании денег со счета "Дальней степи".

"Крайне маловероятным и нереалистичным представляется то, что банк мог, грубо нарушая положения гражданского законодательства и банковских правил, произвести 14 расходных операций случайно. И тем более невероятным является, что в результате случайного списания средств без распоряжения они могли случайно оказаться на счетах подконтрольных аффилированному лицу структур, открытых в этом же банке", - указал ВС, подтверждая решение о взыскании с российской "дочки" HSBC 1,25 млрд рублей.

Аффилированность + недобросовестность = общая вина

Затем в кассационном определении идет фраза, которую, как считают эксперты, суды теперь будут повторять часто, учитывая, как выразилась партнер, руководитель практики банкротства и антикризисной защиты бизнеса "Пепеляев Групп" Юлия Литовцева, "существенный крен переноса бремени доказывания на ответчиков и снижение стандартов доказывания для лиц, обратившихся с заявлениями о привлечении к субсидиарной ответственности". Звучит эта фраза так: "Если в результате явно незаконного или недобросовестного поведения аффилированных лиц выводятся активы должника, следует предположить, что такие лица действовали совместно (согласованно)".

"ВС РФ фактически ввел новую презумпцию, согласно которой действия аффилированных лиц, в результате незаконных или недобросовестных действий которых были выведены активы должника, признаются совместными", - говорит Литовцева. Опровергать ее придется, доказывая отсутствие взаимодействия и общей незаконной цели, отмечает партнер "Пепеляев Групп".

Это интересная позиция, говорит партнер практики по разрешению споров Bryan Cave Leighton Paisner Russia LLP Иван Веселов. "Законодатель и суды в последние годы все чаще обращаются к аффилированности для выявления фактора недобросовестности участников оборота. Между тем, в этом деле ВС РФ использовал этот подход в качестве по сути единственного средства привлечения к ответственности не конечного контролирующего лица, а лишь его "руки" (среднего звена контроля). Подобная позиция кажется не совсем обоснованной в связи с тем, что воля на вывод активов может исходить лишь от конкретного контролирующего лица, а именно HSBC Management", - считает Веселов.

Партнер АБ "Деловой фарватер" Павел Ивченков считает, что ВС РФ привел интересные доказательства вины ответчиков. Юрист адвокатского бюро КИАП, адвокат Илья Дедковский говорит, что в определении ВС сформулирован "достаточно разумный и понятный" посыл, что если в результате явно незаконного или недобросовестного поведения аффилированных лиц выводятся активы должника, то необходимо предположить совместные действия. "Хорошо, что [этот подход] получил свое закрепление на уровне практики ВС", - говорит он.

Ясными и убедительными, как того требует сам ВС РФ, его аргументы вряд ли можно признать, спорят другие эксперты. "Основным доводом наличия контроля со стороны HSBC Management и банка является списание средств должника без должно оформленного распоряжения, - говорит Веселов и задается вопросами: - Но если они контролировали "Дальнюю степь" и давали ей обязательные указания, то почему не могли составить правильное распоряжение? Не означает ли это, что исполнительный орган "Дальней степи" в этой части был независимым?" По мнению Веселова, ВС РФ подменяет волю должника, которая вполне может быть самостоятельной, волей иных лиц без приведения какой-либо обоснованной аргументации.

"Привлечение банка к солидарной ответственности, по всей видимости, было использовано в связи с более легким доступом к имуществу российской компании, а не офшора", - считает Веселов. Это был, говорят другие эксперты, единственный, по сути, способ вернуть в бюджет налоговый долг компании Браудера.

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Теги: Уильям Браудер, HSBC

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