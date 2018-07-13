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Браудер подал иск против подозреваемого в отмывании денег Danske Bank

Москва. 13 июля. INTERFAX.RU - Основатель фонда Hermitage Capital Уильям Браудер подал уголовный иск против датского банка Danske Bank, который подозревается в отмывании денег из России, сообщает Financial Times.

В миреБраудер рассказал о связи расследования против Danske Bank во Франции с МагнитскимЧитать подробнее

В иске, который был подан в среду датскому прокурору, утверждается, что как минимум 190 счетов, открытых в банке, использовались для отмывания $203 млн, которые могли быть связаны с "делом Магнитского". В связи с этим Браудер просит власти расследовать возможную роль Danske Bank в этих действиях.

Как сообщалось, Danske Bank оказался в центре разбирательств вокруг вызывающих подозрение $8,3 млрд из России, Молдавии, Азербайджана, которые прошли через его эстонский дочерний банк в 2007-2015 гг. Сейчас Danske проводит внутреннее расследование и намерен опубликовать его результаты в сентябре.

Изначально масштаб возможных нарушений в банке, связанных с нарушением "антиотмывочных" норм, оценивался в значительно более скромные суммы, и финансовый надзор Дании не стал наказывать Danske Bank, выдав ему восемь предписаний с целью усиления комплаенс-процедур. В апреле подали в отставку несколько топ-менеджеров банка.

В 2013 году датские власти отказались расследовать аналогичное заявление Браудера в отношении Danske.

Юрист Hermitage Capital Сергей Магнитский, который обвинялся в России в соучастии в уклонении от уплаты налогов, скончался в 2009 году в СИЗО "Матросская тишина". Hermitage Capital настаивает, что уплаченные фондом 5,4 млрд рублей (более $230 млн) налогов с помощью незаконных схем украли рейдеры и затем эти деньги были выведены за границу, в том числе через Danske.

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Теги: Уильям Браудер, Hermitage Capital, Danske Bank

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