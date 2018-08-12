Силуанов оценил вклад августовского ослабления рубля в инфляцию

Москва. 12 августа. INTERFAX.RU - Дальнейшее сохранение текущего ослабления российской валюты после заявлений о возможных новых санкциях США в отношении РФ может привести к росту инфляции в РФ на 0,5 п.п., однако рисков резких ее скачков не наблюдается, считает первый вице-премьер - министр финансов РФ Антон Силуанов.

"Последние санкционные инициативы, о которых мы сегодня говорим, уже привели к тому, что курс рубля ослаб, последние несколько дней послабление составили около 4%. Мы видим, что это может сказаться на инфляции, хотя инфляция сегодня как никогда находится на низких уровнях. Если брать годовую инфляцию, то динамика составляет 2,5%, наш целевой показатель - 4%. То есть в принципе, подушка безопасности есть. Как повлияет изменение курса на инфляцию, сразу хочу сказать, что с учетом того, что мы перестроили свой рынок на собственное производство, особенно, потребительские товары больше стали российского производства, а не импортного, влияние изменения курса на потребительские товары сегодня значительно меньше, чем было вчера", - сказал он в интервью в программе "Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым".

"Тем не менее возможно, если курсовые соотношения сохранятся, то вклад в инфляцию мы оцениваем порядка 0,5 п.п. В конце концов, может подрасти до 3% (инфляция - прим. ИФ), может быть чуть больше, все равно инфляция останется в пределах коридора, который определили правительство и ЦБ. Мы здесь не видим рисков скачков инфляции. Инфляция под контролем", - отметил министр.

Вечером в пятницу 10 августа курс доллара США поднялся до 67,89 руб./$1, достигнув самых высоких уровней впервые с 3 августа 2016 года. Евро стоил 77,38 руб./EUR1.

Ранее США объявили о готовности ввести новые санкции против России в ответ на события в британском Солсбери, где были отравлены экс-сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия.

"Мы видим, сейчас подготовлен очередной санкционный пакет, который затрагивает российские предприятия, российскую экономику. Наиболее чувствительные точки этого пакета заключаются в том, чтобы ввести определенные ограничения на государственные банки или на один государственный банк, как говорится в проекте закона, и ввести возможные ограничения на вложения иностранных инвесторов в наш российский долг. То есть, по сути дела, в наши бумаги, которые выпускает российское правительство, российские государственные компании. Это, конечно, неприятно, но не смертельно", - сказал Силуанов.

По словам первого вице-премьера, даже если США введут санкции в отношении одного российского банка, проблем для валютных и рублевых счетов не будет, потому что ЦБ всегда подкрепит своей ликвидностью банк который может попасть под санкции.