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Norinco предложила построить часть ж/д кольца в Подмосковье

Москва. 13 августа. INTERFAX.RU - Китайская компания Norinco International готова принять участие в строительстве южного участка "Кольцевой железной дороги Московской области" протяженностью 74 км, следует из письма замглавы министерства экономического развития РФ Михаила Расстригина в правительство о ходе подготовки к очередному заседанию межправительственной комиссии по инвестиционному сотрудничеству.

Документ, с которым ознакомился "Интерфакс", датирован 2 августа. Он является ответом на соответствующее письмо из аппарата правительства от 21 июня. Отмечается, что инициатором выступает Государственный комитет КНР по развитию и реформам (выполняет функции секретариата с китайской стороны; с российской соответствующими полномочиями наделено Минэкономразвития).

Проект оценивается в $1 млрд. В качестве партнера указано правительство Московской области (хотя магистральной ж/д инфраструктурой в стране владеет ОАО "Российские железные дороги", в компании от комментариев отказались).

По территории Подмосковья на удалении 50-70 км от центра российской столицы проходит Большое кольцо Московской железной дороги, которое обеспечивает транзит грузов в обход города. В южной части региона оно пролегает по маршруту Воскресенск-Михнево-Столбовая-Львово-Бекасово.

Также в документе говорится, что китайская CRRC Corporation готова вложить $100 млн в проект по локализации в Московской области производства вагонов и дизельных локомотивов. Компания выразила готовность создать предприятие без российского партнера.

Оба предложения находятся "в проработке" в Российском фонде прямых инвестиций, Минэкономразвития и министерстве транспорта РФ.

Norinco (China North Industries Corporation) - китайская государственная корпорация, производящая авто- и мототехнику, оборудование для геологоразведки, товары химической и легкой промышленности, средства вооружения. Занимается гражданскими проектами в строительной сфере в КНР и за ее пределами.

CRRC Corporation занимается выпуском железнодорожного подвижного состава, является одним из крупнейших его производителей в мире. Акции торгуются на фондовых биржах Шанхая и Гонконга.

Заседания межправительственной комиссии проводятся ежегодно - поочередно в РФ и КНР (в текущем году - в Китае). В 2018 г. прошел ряд встреч секретариатов комиссии, очередной раунд переговоров по вопросам подготовки к заседанию прошел 7 августа. Оба проекта, фигурирующие в письме, предлагается внести в перечень регулярно обсуждаемых "на основе предложений, поступивших от региональных органов власти РФ и организаций".

В прилагаемом к документу списке апрельских договоренностей рабочих групп комиссии содержится поручение секретариату китайской стороны направить российским коллегам информацию о правилах получения разрешения на провоз метанола по железным дорогам для реализации проекта по строительству в Амурской области завода, производящего эту продукцию.

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Теги: Московская область, Norinco

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