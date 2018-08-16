"Мегафон" оценил объединенную компанию "Связного" и "Евросети" в 62 млрд рублей

Москва. 16 августа. INTERFAX.RU - ПАО "Мегафон" обнародовало справедливую стоимость своей доли в объединенной компании "Связного" и "Евросети", исходя из которой общая оценка СП составляет примерно 62 млрд рублей.

"Справедливая стоимость доли группы ("Мегафона" - ИФ) в группе "Связной" оценена в сумме 15,44 млрд рублей", - говорится в финансовом отчете оператора за I полугодие 2018 года. "Мегафон" владеет 25% + 1 акция в объединенной компании "Связного" и "Евросети".

"Наша оценка основана на справедливой рыночной оценке независимого оценщика по международным стандартам учета", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе "Мегафона".

В материалах компании говорится, что оценка примерно равна стоимости вознаграждения, которое "Мегафон" передал в СП. Речь идет о внесении 100% акций "Евросети" и займа в размере 1,73 млрд рублей, предоставленного компании Lonestar Enterprises Ltd (заем был предоставлен компании Strafor, но затем переуступлен Lonestar - обе структуры аффилированы с группой SLV).

В феврале 2018 года "Мегафон" закрыл сделку по консолидации 100% "Евросети", выкупив 50% у "Вымпелкома" ("Вымпелком", в свою очередь, приобрел половину розничных салонов "Евросети" - примерно 1800 магазинов).

Уже в мае "Мегафон" объединил "Евросеть" с ритейлером "Связной" группы SLV Олега Малиса. Контролирующим акционером СП стала SLV, "Мегафон" получил 25% + 1 акция.

По условиям сделки, дочерняя структура "Мегафона" - Lefbord Investment Limited - внесла 100% акций компании Euroset N.V. (холдинговая компания группы "Евросеть") в уставный капитал кипрской компании DTSRetail Ltd (входит в группу SLV и является контролирующим акционером группы "Связной"). В свою очередь, структуры SLV - DTSRetail и Lonestar Enterprises Ltd - передали "дочке" "Мегафона" блокпакет в DTSRetail.

В итоге холдинговая компания групп "Связной" и "Евросеть" - DTSRetail Ltd - стала владельцем розничной сети из более 5 тыс. магазинов. До конца 2018 года все магазины "Евросеть" будут отданы под бренд "Связной".

Ранее Малис говорил "Интерфаксу", что по итогам 2018 года выручка объединенного бизнеса "Связного" и "Евросети" составит 150-160 млрд рублей. В 2019 году выручка объединенного бизнеса может достичь 200-220 млрд рублей.