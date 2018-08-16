Главные новости
В РоссииБывший замначальника столичного главка СКР получил 5,5 лет колонииКультураМосгорсуд оставил под домашним арестом Серебренникова до середины сентябряВ миреУкраина анонсировала новые ограничения в сообщении с РФ
Экономика

"Мегафон" оценил объединенную компанию "Связного" и "Евросети" в 62 млрд рублей

Москва. 16 августа. INTERFAX.RU - ПАО "Мегафон" обнародовало справедливую стоимость своей доли в объединенной компании "Связного" и "Евросети", исходя из которой общая оценка СП составляет примерно 62 млрд рублей.

"Справедливая стоимость доли группы ("Мегафона" - ИФ) в группе "Связной" оценена в сумме 15,44 млрд рублей", - говорится в финансовом отчете оператора за I полугодие 2018 года. "Мегафон" владеет 25% + 1 акция в объединенной компании "Связного" и "Евросети".

"Наша оценка основана на справедливой рыночной оценке независимого оценщика по международным стандартам учета", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе "Мегафона".

В материалах компании говорится, что оценка примерно равна стоимости вознаграждения, которое "Мегафон" передал в СП. Речь идет о внесении 100% акций "Евросети" и займа в размере 1,73 млрд рублей, предоставленного компании Lonestar Enterprises Ltd (заем был предоставлен компании Strafor, но затем переуступлен Lonestar - обе структуры аффилированы с группой SLV).

В феврале 2018 года "Мегафон" закрыл сделку по консолидации 100% "Евросети", выкупив 50% у "Вымпелкома" ("Вымпелком", в свою очередь, приобрел половину розничных салонов "Евросети" - примерно 1800 магазинов).

Уже в мае "Мегафон" объединил "Евросеть" с ритейлером "Связной" группы SLV Олега Малиса. Контролирующим акционером СП стала SLV, "Мегафон" получил 25% + 1 акция.

По условиям сделки, дочерняя структура "Мегафона" - Lefbord Investment Limited - внесла 100% акций компании Euroset N.V. (холдинговая компания группы "Евросеть") в уставный капитал кипрской компании DTSRetail Ltd (входит в группу SLV и является контролирующим акционером группы "Связной"). В свою очередь, структуры SLV - DTSRetail и Lonestar Enterprises Ltd - передали "дочке" "Мегафона" блокпакет в DTSRetail.

В итоге холдинговая компания групп "Связной" и "Евросеть" - DTSRetail Ltd - стала владельцем розничной сети из более 5 тыс. магазинов. До конца 2018 года все магазины "Евросеть" будут отданы под бренд "Связной".

Ранее Малис говорил "Интерфаксу", что по итогам 2018 года выручка объединенного бизнеса "Связного" и "Евросети" составит 150-160 млрд рублей. В 2019 году выручка объединенного бизнеса может достичь 200-220 млрд рублей.

Читайте нас в Яндекс.Новостях
Теги: Мегафон, Связной, Евросеть

Новости по теме

Экономика
Песков отверг предположение о попытках ввести завуалированный прогрессивный налогПесков отверг предположение о попытках ввести завуалированный прогрессивный налог
Предложение об изъятии сверхдоходов ряда компаний он назвал "одной из точек зрения", которая требует проработкиПодробнее
 "Яндекс" пока не смог договориться с ритейлерами о продаже своего телефона"Яндекс" пока не смог договориться с ритейлерами о продаже своего телефона
Обсуждаемая стоимость устройства с неизвестными пока характеристиками - от 16 990 до 20 000 рублейПодробнее
 "Росгосстрах" подал иск к бывшему гендиректору компании на 242 млн рублей"Росгосстрах" подал иск к бывшему гендиректору компании на 242 млн рублей
Компания считает, что принадлежавшие ей акции "РГС-Армения" были проданы по заниженной ценеПодробнее
 Долг домохозяйств США вырос до рекордных $13,3 трлн во II кварталеДолг домохозяйств США вырос до рекордных $13,3 трлн во II квартале
При этом общая доля просроченных кредитов снизилась до самого низкого уровня с 2003 годаПодробнее
Рубль резко вырос на старте торгов вторникаРубль резко вырос на старте торгов вторника
Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) снизилась на 85,3 копейки к понедельникуПодробнее
 На родине Маркса продали 100 тысяч сувенирных купюр номиналом 0 евроНа родине Маркса продали 100 тысяч сувенирных купюр номиналом 0 евро
Банкноты отпечатаны на бумаге с водяными знаками, голограммами и индивидуальными серийными номерами, особой популярностью они пользуются в АзииПодробнее
 Глава РСПП попросит Медведева отказаться от изъятия допдоходов у компаний-экспортеровГлава РСПП попросит Медведева отказаться от изъятия допдоходов у компаний-экспортеров
В письме Александра Шохина говорится, что методика расчета потенциально изымаемых средств некорректнаПодробнее
 Страны ЕАЭС проработают требования к физлицам, ввозящим крупные суммы денегСтраны ЕАЭС проработают требования к физлицам, ввозящим крупные суммы денег
В проекте документа предлагается обязать предоставлять документы о происхождении средств на сумму более $300 тыс.Подробнее
 Доллар превысил 68 рублей впервые с апреля 2016 годаДоллар превысил 68 рублей впервые с апреля 2016 года
Евро подорожал до 78 рублейПодробнее
 Страховщики предложили ограничить срок обращения за выплатами по ОСАГО пятью днямиСтраховщики предложили ограничить срок обращения за выплатами по ОСАГО пятью днями
Так они планируют бороться с мошенниками и автоюристами, которые заявляют об убытке через год-полтораПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
"Марш матерей" в Москве10 фото
15 августа
"Марш матерей" в Москве
Обрушение моста в Генуе8 фото
14 августа
Обрушение моста в Генуе
Лучшие фото недели10 фото
10 августа
Лучшие фото недели
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
В РоссииБывший замначальника столичного главка СКР получил 5,5 лет колонииКультураМосгорсуд оставил под домашним арестом Серебренникова до середины сентябряВ миреУкраина анонсировала новые ограничения в сообщении с РФСпортРоссия поднялась на 49-е место рейтинга ФИФАЭкономикаПесков отверг предположение о попытках ввести завуалированный прогрессивный налогЭкономика"Яндекс" пока не смог договориться с ритейлерами о продаже своего телефона

Осужденный покончил с собой в колонии Рыбинска, еще двое инсценировали попытку самоубийства

"Мегафон" оценил объединенную компанию "Связного" и "Евросети" в 62 млрд рублей

Депутаты от КПРФ попросили отпустить фигуранток дела "Нового величия" под их поручительство

Lenovo вернулась на прибыльный уровень в I квартале

QIWI окончательно договорилась с банком "Открытие" по поводу "Точки" и Рокетбанка

До 20 человек числятся пропавшими без вести после обрушения моста в Генуе

"АвтоВАЗ" до 2022 года наберет тысячу новых инженеров для "перспективных проектов"

Самолет с туристами из РФ экстренно сел в Турции из-за проблем с двигателем

Мосгорсуд оставил под домашним арестом Серебренникова до середины сентября

Мосгорсуд оставил под домашним арестом Серебренникова до середины сентябряХудрук "Гоголь-центра" находится под домашним арестом с 23 августа прошлого года Подробнее

Россияне за полгода выплатили за коррупционные правонарушения штрафов на 750 млн руб.

Избиркомы в регионах запросили у турфирм данные о поездках их клиентов в день выборов

В Союзе туриндустрии напомнили, что передача персональных данных граждан без их письменного согласия карается по закону Подробнее

Один из матчей чемпионата Испании по футбола проведут в США

КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2018 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru