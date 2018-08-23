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Экономика "Рашагейт"

Сенатор-республиканец Грэм допустил увольнение Трампом генпрокурора США

Москва. 23 августа. INTERFAX.RU - Американский сенатор-республиканец Линдси Грэм считает "очень вероятным", что президент США Дональд Трамп уволит генпрокурора США Джеффа Сешнса, передает в четверг агентство Bloomberg.

"Президент имеет право на то, чтобы генеральным прокурором был человек, которому он доверяет, кто-то, кто подходит для этой работы, и я думаю, что настанет время, скорее раньше, чем позже..., чтобы в министерстве юстиции появилось новое лицо, новый голос", - сказал Грэм.

В то же время Грэм предостерег Трампа от поспешного решения, призвав президента не увольнять генпрокурора до проведения промежуточных выборов. По его словам, поспешные действия "создадут хаос".

Трамп неоднократно критиковал Сешнса - в частности, когда тот взял самоотвод от любых разбирательств, связанных с предположительными контактами президента США с Россией. В интервью телеканалу Fox News Трамп говорил: "Единственной причиной, по которой я дал работу" Сешнсу стало то, что "я чувствовал (его) преданность".

Ранее в августе президент США призвал генпрокурора положить конец "Рашагейту".

В ноябре 2018 года в США пройдут промежуточные выборы, в ходе которых будут переизбираться 35 из 100 сенаторов США, а также полностью переизбрана Палата представителей США.

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Теги: США, Дональд Трамп, Джефф Сешнс

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