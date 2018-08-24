Трамп призвал генпрокурора США обеспечить прозрачность работы своего ведомства

Москва. 24 августа. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп в пятницу призвал генпрокурора США Джеффа Сешнса руководить своим ведомством непредвзято.

При этом президент напомнил о звучавших ранее высказываниях ДСешнса, что на работу Минюста США "не будут оказывать неподобающее влияние соображения политического свойства".

"Джефф, это отлично, а все хотят взглянуть на всю эту коррупцию с "другой стороны", включая удаленные электронные сообщения, ложь и утечки информации со стороны (экс-директора ФБР Джеймса - ИФ) Коми, конфликты с (спецпрокурором Робертом - ИФ) Мюллером, Маккейба, Строка, Пейдж, FISA ("Акт о негласном наблюдении в целях внешней разведки" - ИФ); Кристофера Стила и его недостоверное и сфабрикованное досье, Фонд Клинтон, нелегальную слежку за предвыборным штабом Трампа, российский сговор с демократами и много чего другого", - написал президент в твиттере.

"Обнародовать бумаги и документы без редактуры? Давайте, Джефф, вы это можете, страна ждет!" - иронизирует Трамп.

При этом он уличил Сешнса в политике двойных стандартах.

Трамп неоднократно критиковал генпрокурора, в частности, когда тот взял самоотвод от любых разбирательств, связанных с предположительными контактами Трампа с Россией. В августе президент США призывал Сешнса завершить расследование "рашагейта". Впоследствии в Белом доме уточнили, что Трамп не давал никаких распоряжений Сешнсу по этому поводу.