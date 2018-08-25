Основатель Tesla отказался от выкупа акций компании

Москва. 25 августа. INTERFAX.RU - Большинство акционеров американской Tesla не поддержали идею выкупа акций компании, она останется публичным акционерным обществом, сообщил основатель компании Илон Маск.

В распространенном сообщении компании говорится, что большинство акционеров не поддержало выкуп акций. Инвесторы объяснили свою позицию финансовыми ограничениями, которые ожидают их в случае преобразования Tesla в частное акционерное общество. Совет директоров, которому Маск представил свои выводы, согласился с решением сохранить публичный статус Tesla.

По словам Маска, на данный момент компания сосредоточится на стратегии развития Model 3, которая подразумевает достижение самоокупаемости. "Двигаясь вперед, мы продолжим фокусироваться на самом главном: создании продуктов, которые любят люди и которые влияют на будущее жизни на Земле. Мы показали, что можем сделать большие устойчивые энергетические продукты, и теперь нам нужно показать, что мы можем быть рентабельными", - заявил Маск.

13 августа Маск раскрыл подробности своего плана относительно выкупа акций компании, дав понять, что его может поддержать Саудовская Аравия.

Он сообщил, что фонд национального благосостояния Саудовской Аравии Public Investment Fund (PIF) несколько раз за последние два года обращался к нему с предложением выкупить компанию. После того как фонд приобрел почти 5% акций Tesla, они провели еще одну встречу с главным управляющим фонда, который пообещал предоставить финансирование для такого маневра.