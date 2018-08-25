Экономика

Основатель Tesla отказался от выкупа акций компании

Большинство акционеров не поддержало инициативу Илона Маска

Основатель Tesla отказался от выкупа акций компании
Фото: epa/vostock-photo

Москва. 25 августа. INTERFAX.RU - Большинство акционеров американской Tesla не поддержали идею выкупа акций компании, она останется публичным акционерным обществом, сообщил основатель компании Илон Маск.

В распространенном сообщении компании говорится, что большинство акционеров не поддержало выкуп акций. Инвесторы объяснили свою позицию финансовыми ограничениями, которые ожидают их в случае преобразования Tesla в частное акционерное общество. Совет директоров, которому Маск представил свои выводы, согласился с решением сохранить публичный статус Tesla.

В миреМаск собрался выкупить TeslaМаск собрался выкупить TeslaЧитать подробнее

По словам Маска, на данный момент компания сосредоточится на стратегии развития Model 3, которая подразумевает достижение самоокупаемости. "Двигаясь вперед, мы продолжим фокусироваться на самом главном: создании продуктов, которые любят люди и которые влияют на будущее жизни на Земле. Мы показали, что можем сделать большие устойчивые энергетические продукты, и теперь нам нужно показать, что мы можем быть рентабельными", - заявил Маск.

13 августа Маск раскрыл подробности своего плана относительно выкупа акций компании, дав понять, что его может поддержать Саудовская Аравия.

Он сообщил, что фонд национального благосостояния Саудовской Аравии Public Investment Fund (PIF) несколько раз за последние два года обращался к нему с предложением выкупить компанию. После того как фонд приобрел почти 5% акций Tesla, они провели еще одну встречу с главным управляющим фонда, который пообещал предоставить финансирование для такого маневра.

Читайте нас в Яндекс.Новостях
Теги: Tesla, Илон Маск

Новости по теме

Экономика
Основатель Tesla отказался от выкупа акций компанииОснователь Tesla отказался от выкупа акций компании
Большинство акционеров не поддержало инициативу Илона МаскаПодробнее
 Силуанов пообещал, что государство "подскажет" компаниям проекты для инвестированияСилуанов пообещал, что государство "подскажет" компаниям проекты для инвестирования
В свою очередь Белоусов констатировал. что обществу и кабмину будет интересно увидеть, готов ли бизнес подставить плечо под реализацию общественной повесткиПодробнее
 В Москве назвали Индию, Китай и Турцию претендентами на расчеты в нацвалюте по оборонным сделкамВ Москве назвали Индию, Китай и Турцию претендентами на расчеты в нацвалюте по оборонным сделкам
Расчеты по оборонным сделкам со странами ОДКБ давно ведутся в рубляхПодробнее
 ЦБ РФ отозвал лицензию у Центрально-Европейского БанкаЦБ РФ отозвал лицензию у Центрально-Европейского Банка
В отношении банка четырежды за год применяли меры надзорного воздействияПодробнее
Продукты питания в РФ в январе-июле дорожали в 4,2 раза быстрее, чем в ЕСПродукты питания в РФ в январе-июле дорожали в 4,2 раза быстрее, чем в ЕС
Рост цен на продукты в России составил 2,1%, в то время как в ЕС они стали дороже на 0,5%Подробнее
 Доллар достиг 69 рублейДоллар достиг 69 рублей
В последний раз курс доллара США поднимался на эту отметку 5 апреля 2016 годаПодробнее
 Credit Suisse опроверг заморозку российских активовCredit Suisse опроверг заморозку российских активов
Швейцарский банк лишь реклассифицировал часть активов из-за санкций СШАПодробнее
 В МИД заявили, что санкции ускорят уход от доллара как средства взаимных расчетовВ МИД заявили, что санкции ускорят уход от доллара как средства взаимных расчетов
В РФ будут форсировать работу в этом направлении, сказал замглавы МИД РФ Сергей РябковПодробнее
 В США вступили в силу дополнительные тарифы на импорт из Китая на сумму $16 млрдВ США вступили в силу дополнительные тарифы на импорт из Китая на сумму $16 млрд
Китай заявил протест и ввел аналогичные пошлины на американские товарыПодробнее
 Credit Suisse заморозил российские активы на $5 млрд в связи с санкциямиCredit Suisse заморозил российские активы на $5 млрд в связи с санкциями
Об этом свидетельствует квартальная отчетность швейцарского банкаПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Лучшие фото недели10 фото
24 августа
Лучшие фото недели
Фотохроника 24 августа8 фото
24 августа
Фотохроника 24 августа
Фотохроника 23 августа8 фото
23 августа
Фотохроника 23 августа
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
В миреГлава МИД Австрии назвала приглашение Путина на свадьбу спонтаннымВ РоссииВозбуждено дело по факту хищения изъятых у полковника Захарченко 3 млн евроВ миреВ Минобороны РФ предупредили о готовящемся новом ударе США по СирииВ миреИнформаторы США дали недостаточно сведений о планах РФ перед выборамиМоскваПожар не повредил документы Центробанка РФВ миреНовые санкции США включат запрет на продажу оружия и отказ от кредитования

Навального после осмотра в травмпункте вернули в отдел полиции

Глава МИД Австрии назвала приглашение Путина на свадьбу спонтанным

Глава МИД Австрии назвала приглашение Путина на свадьбу спонтаннымКак призналась министр, президента России она пригласила еще в июне и не рассчитывала на его приезд Подробнее

"Рубин" и ЦСКА сыграли вничью в матче пятого тура чемпионата России

Пресс-секретарь Навального заявила, что его увезли из полиции с переломом мизинца

В Италии позволили сойти на берег 16 мигрантам с заблокированного судна

Основатель Tesla отказался от выкупа акций компании

Основатель Tesla отказался от выкупа акций компанииБольшинство акционеров не поддержало инициативу Илона Маска Подробнее

Москалькова прокомментировала встречу Ярошенко с семьей в тюрьме в США

Трамп усомнился в компетентности генпрокурора США Джеффа Сешнса

Мальчик погиб от взрыва гранаты времен войны в Курской области

Всех туристов вывезли из района пика Сомони в горах Таджикистана

Тело попавшей под лавину более 30 лет назад туристки нашли на Эльбрусе

Пресс-секретарь Навального сообщила о его задержании в Москве

Пресс-секретарь Навального сообщила о его задержании в МосквеПо ее словам, оппозиционера задержали у подъезда дома без объяснения причин Подробнее
КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2018 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru