Акционер Tesla подал с суд на Маска из-за твитов о выкупе компании

Москва. 11 августа. INTERFAX.RU - Акционер подал в суд на Tesla Inc. и Илона Маска из-за твита последнего о планах сделать компанию из публичной частной. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

Иск подан в федеральный суд Сан-Франциско. В нем утверждается, что Маск обнародовал ложную информацию относительно обеспечения финансирования выкупа компании, соответственно имело место манипулирование рынком.

"Продавцы ценных бумаг Tesla вынуждены были покрывать свои позиции, покупая бумаги компании по искусственно завышенным ценам 7 августа, после 12:48. Очевидно, что все покупатели акций Tesla также пострадали", - говорится в заявлении акционера Калмана Исаака.

Ранее на этой неделе свою проверку относительно заявления Маска начала Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC). Регулятор хочет знать, были ли у главы Tesla фактические основания заявлять о планах выкупить компанию и наличия соответствующего финансирования для этого, а также понять, почему столь важная информация была распространена им через твиттер.

В минувший вторник, 7 августа, Маск написал в твиттере, что собирается выкупить Tesla по цене $420 за акцию, отметив, что "финансирование обеспечено". После этого акции компании взлетели в цене на 11%, до $379,57, на следующий день их стоимость опустилась на 2,4%, до $370,34.

Незадолго до закрытия торгов 7 августа на сайте Tesla был опубликован текст обращения Маска к сотрудникам компании с подтверждением его намерения сделать Tesla частной. При этом Маск отметил, что еще не принял окончательного решения относительно выкупа акций.

В соответствии с законодательством США, компании и их топ-менеджеры не имеют права давать недостоверную информацию относительно значимых корпоративных событий. Маску также грозят проблемы, если регуляторы выяснят, что эти заявления были сделаны им с целью подтолкнуть к росту цену акций Tesla.