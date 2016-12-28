Отбор в состав Ансамбля имени Александрова начнется в январе

Москва. 28 декабря. INTERFAX.RU - Конкурс для нового набора в состав Ансамбля песни и пляски имени Александрова начнется после Нового года, заявил министр обороны России Сергей Шойгу.

"Что касается людей, мы уже после Нового года начнем проведение конкурса по отбору в состав нашего хора и оркестра. Как это всегда было, туда отбирались и попадали лучшие, и я думаю, что так и будет", - сказал Шойгу на заседании Общественного совета Минобороны.

Он также выразил благодарность компаниям, которые предложили свою помощь ансамблю с тем, чтобы Минобороны могло быстро восстановить его материальные ресурсы.

"Часть решений мы уже озвучили, какие-то решения и предложения сейчас находятся в стадии проработки, но все они направлены на то, чтобы не потерять высокое звание и высокое признание в обществе Ансамбля Александрова, его заслуг перед страной, чтобы их преумножали и развивали", - добавил министр.

Самолет Минобороны Ту-154, на борту которого находились 92 человека, в том числе ансамбль песни и пляски имени Александрова, военнослужащие, журналисты и глава фонда "Справедливая помощь" Елизавета Глинка, потерпел крушение 25 декабря через несколько минут после вылета из Сочи. Ту-154 направлялся в Сирию.

Лайнер упал в акватории Черного моря вблизи сочинского побережья.