Петербург останется собственником здания Исаакиевского собора

При этом Русской православной церкви собор будет передан в безвозмездное пользование

Москва. 12 января. INTERFAX.RU - Петербург юридически останется собственником здания Исаакиевского собора. Об этом сообщил вице-губернатор Петербурга Михаил Мокрецов на пресс-конференции в четверг.

"Петербург осуществляет все права и несет всю ответственность как собственник данного объекта. Его юридический статус не меняется. Петербург остается собственником этого здания", - отметил Мокрецов. Он подчеркнул, что речь не идет о передаче собора в собственность.

По его словам, собор передается Русской православной церкви на условиях безвозмездного пользования.

"Поводом для того, чтобы начать процедуру, является обращение патриарха Кирилла к Георгию Сергеевичу Полтавченко передать в безвозмездное пользование Московской патриархии здание Исаакиевского собора", - отметил Мокрецов.

По его словам, с 1990 года в Петербурге было передано 304 объекта недвижимости, относящихся к имуществу религиозного назначения. Комитетом имущественных отношений с 2010 года передано 54 объекта религиозного назначения в собственность и 16 объектов в безвозмездное пользование.

10 января стало известно, что власти Петербурга решили передать Исаакиевский собор Русской православной церкви, при этом сохранив его музейную функцию. Между тем в сентябре 2015 года Смольный ответил отказом на аналогичную просьбу Церкви, сославшись на экономические соображения. В епархии заявили о намерении оспорить отказ Смольного в суде. Позже это попытались сделать православные активисты, однако суд отклонил их жалобу. Обращение Церкви к городским властям о передаче собора вызвало горячие споры и протесты со стороны культурной и музейной общественности.