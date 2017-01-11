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Полиция не дала разместить на Исаакиевском соборе плакаты против РПЦ

Тем не менее активисты движения "Весна" успели вывесить один баннер из нескольких

Полиция не дала разместить на Исаакиевском соборе плакаты против РПЦ
Вид на Исаакиевский собор в Санкт-Петербурге
Фото: ТАСС, Сергей Куликов

Москва. 11 января. INTERFAX.RU - Сотрудники полиции прервали акцию, в ходе которой активисты пытались разместить на Исаакиевском соборе плакаты с протестом против его передачи Русской православной церкви.

"К собору пришла группа граждан с баннерами. Неподалеку находился наряд полиции. Полицейские попросили данных граждан оставить баннеры. Не разместив баннеры на соборе, активисты оставили их и удалились", - сообщили "Интерфаксу" в среду в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленинградской области.

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В свою очередь пресс-служба молодежного демократического движения "Весна" сообщила, что акцию пытались провести их активисты. "Активисты движения "Весна" повесили баннер "не РПЦ" на колоннаде Исаакиевского собора. В то же время слова "Слава Богу" оказались перехвачены заранее ожидавшими активистов сотрудниками полиции", - говорится в сообщении движения. По словам очевидцев, предполагалось, что баннеры должны составить фразу "Слава богу, не РПЦ".

Таким образом движение хотело выразить свое отношение к решению губернатора Петербурга передать Исаакиевский собор РПЦ.

10 января 2017 года стало известно, что власти Петербурга решили передать Исаакиевский собор Русской православной церкви. Между тем в 2015 году Смольный ответил отказом на аналогичные требования РПЦ, сославшись на экономические соображения.

Теги: Петербург, Исаакиевский собор, РПЦ
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