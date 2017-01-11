Полиция не дала разместить на Исаакиевском соборе плакаты против РПЦ

Тем не менее активисты движения "Весна" успели вывесить один баннер из нескольких

Москва. 11 января. INTERFAX.RU - Сотрудники полиции прервали акцию, в ходе которой активисты пытались разместить на Исаакиевском соборе плакаты с протестом против его передачи Русской православной церкви.

"К собору пришла группа граждан с баннерами. Неподалеку находился наряд полиции. Полицейские попросили данных граждан оставить баннеры. Не разместив баннеры на соборе, активисты оставили их и удалились", - сообщили "Интерфаксу" в среду в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленинградской области.

Движение Весна развернуло на колоннаде Исаакиевского собора баннер «НЕ РПЦ», протестуя против передачи собора церкви pic.twitter.com/qkXNuMkffV — Dave Frenkel (@merr1k) 11 января 2017 г.

В свою очередь пресс-служба молодежного демократического движения "Весна" сообщила, что акцию пытались провести их активисты. "Активисты движения "Весна" повесили баннер "не РПЦ" на колоннаде Исаакиевского собора. В то же время слова "Слава Богу" оказались перехвачены заранее ожидавшими активистов сотрудниками полиции", - говорится в сообщении движения. По словам очевидцев, предполагалось, что баннеры должны составить фразу "Слава богу, не РПЦ".

Таким образом движение хотело выразить свое отношение к решению губернатора Петербурга передать Исаакиевский собор РПЦ.

10 января 2017 года стало известно, что власти Петербурга решили передать Исаакиевский собор Русской православной церкви. Между тем в 2015 году Смольный ответил отказом на аналогичные требования РПЦ, сославшись на экономические соображения.