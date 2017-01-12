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РПЦ лишат Исаакиевского собора при плохом хранении музейных ценностей

Есть обновление от 13:51

Само здание при передаче в безвозмездное пользование останется в собственности Петербурга

Москва. 12 января. INTERFAX.RU - Русская православная церковь может лишиться права пользования Исаакиевским собором, если не будет соблюдать планирующийся к заключению договор с властями Петербурга о сохранности музейных объектов, сообщил вице-губернатор Петербурга Михаил Мокрецов на пресс-конференции в четверг.

"Практически все интерьерные решение, неотделимые предметы и иконостас являются частью музейного фонда РФ. Оборот этих предметов регулируется специальными нормами. Мы не можем осуществлять действия, связанные с передачей самого здания собора, игнорируя требования, которые касаются музейных предметов. Должен быть заключен договор с новым пользователем объекта на сохранность музейных предметов. Договор очень жесткий. Неисполнение этих обязательств, безусловно, приводит к расторжению договора пользования объектом", - сказал Мокрецов.

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По его словам, утверждена "дорожная карта", план мероприятий для различных участников процесса. Этот документ основан на уже имеющемся опыте передачи других объектов, например, Сампсониевского собора.

"Чтобы процедуру по оформлению музейных предметов оформить, мы сформировали план действий. Пока не будут описаны музейные фонды, прописана ответственность сторон, не будет заключен договор и не пройдет процедуру утверждения в Минкультуры, процедура передачи не может быть произведена", - добавил Мокрецов.

"Объект из казны не уходит, Петербург остается собственником собора. Все права и ответственность собственника вытекают из этого статуса. Мы обязаны объект содержать в надлежащем состоянии", - сказал вице-губернатор.

В августе 2015 года стало известно, что Церковь просит городскую власть передать ей Исаакиевский собор. Инициатива вызвала горячие споры и протесты со стороны культурной и музейной общественности. В сентябре 2015 года власти Петербурга приняли решение не передавать Исаакиевский собор Церкви из экономических соображений, а в епархии заявили о намерении оспорить отказ Смольного в суде. Позже это попытались сделать православные активисты, однако суд отклонил их жалобу.

Как стало известно 10 января, в итоге власти все же решили передать Исаакиевский собор Русской православной церкви с сохранением его музейной функции.

Теги: Петербург, РПЦ, Исаакиевский собор
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