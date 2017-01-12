Глава комитета Госдумы по культуре выступил против передачи Исаакия РПЦ

Москва. 12 января. INTERFAX.RU - Глава комитета Госдумы по культуре Станислав Говорухин выступил против передачи Исаакиевского собора РПЦ.

"Я против такой инициативы. Если бы там не было служб, это одно дело. Но службы и так ведутся, не думаю, что необходимы какие-то другие меры", - сказал Говорухин "Интерфаксу".

В то же время он добавил, что не знает никаких подробностей по передаче, поэтому ему "тяжело комментировать".

В минувший вторник пресс-секретарь губернатора Санкт-Петербурга Георгия Полтавченко Андрей Кибитов сообщил "Интерфаксу", что Исаакиевский собор будет передан Русской православной церкви, но сохранит и музейную функцию.

"Информация соответствует действительности. Решение (о передаче собора РПЦ - ИФ) принято. Однако есть масса тонкостей по вопросам будущего использования и передачи храма. Их озвучат в ближайшее время", - сказал Кибитов.

В среду в пресс-службе министерства культуры РФ "Интерфаксу" сообщили, что сохранение музейных функций Исаакиевского собора при передаче РПЦ возможно лишь теоретически.

"Мы полагаем, что при передаче Исаакиевского собора сохранение за ним нынешних музейных функций возможно лишь теоретически. Совместное использование музея и действующего храма сопряжено с целым рядом сложностей, в том числе кардинальным различием предметов реализации музейных и религиозных функций", - пояснили в министерстве.

Там отметили, что в настоящее время в музеях, функционирующих по подобной схеме - на территории Соловецкого архипелага или Троице-Сергиевой Лавры, - существуют специальные условия посещения, определенные соглашением между музеем и епархией. При этом должности директора музея и настоятеля монастыря занимает один человек, единолично сочетая в себе все соответствующие функции.