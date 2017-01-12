Исаакиевский собор передадут РПЦ на 49 лет в первой половине 2019 года

Москва. 12 января. INTERFAX.RU - Исаакиевский собор Петербурга должны передать Русской православной церкви не позднее первой половины 2019 года, следует из распоряжения, опубликованного на сайте городского комитета имущественных отношений в четверг.

Распоряжение датировано 30 декабря 2016 года. До 1 марта 2017 года Смольный и бюджетное учреждение "Государственный музей-памятник "Исаакиевский собор" (управляет зданием в настоящее время) должны "определить возможность изъятия объекта из оперативного управления учреждения без предоставления взамен учреждению обеспечивающих его деятельность помещений".

В течение двух лет с момента издания распоряжения (до 30 декабря 2018 года) ГМП "Исаакиевский собор" должен передать Московскому патриархату в безвозмездное бессрочное пользование или пользование на определенный срок музейные предметы и коллекции, входящие в состав Музейного фонда РФ.

Затем в течение месяца необходимо начать подготовку распоряжения о передаче собора. Еще месяц дается на прекращение права оперативного управления Исаакиевским собором со стороны бюджетного учреждения.

Таким образом, Исаакиевский собор должен перейти под управление Церкви не позднее 1 марта 2019 года. Объект передается в безвозмездное пользование на срок 49 лет.