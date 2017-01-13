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Культура

Петицию против передачи Исаакиевского собора РПЦ подписали 155 тыс. человек

Москва. 13 января. INTERFAX.RU - Петиция на портале Change.org с просьбой остановить передачу Исаакиевского собора Русской православной церкви набрала более 155 тыс. подписей.

В настоящее время под обращением в адрес губернатора Петербурга Георгия Полтавченко и властей РФ подписались 155,7 тыс. человек. К вечеру 11 января петиция набрала свыше 100 тыс. подписей. Таким образом, за два дня под документом подписались около 55 тыс. человек.

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Противники передачи собора считают, что она может привести к ограничению посещения Исаакия туристами, а экскурсии, выставки и концерты классической музыки прекратятся. Авторы петиции также опасаются, что средств РПЦ будет недостаточно для масштабной реставрации собора и поддержания его в надлежащем состоянии.

На сайте Change.org существует еще несколько петиций против передачи собора, но они собрали меньшее число голосов.

Граждане, выступающие против передачи собора, планируют собраться в пятницу вечером на ступенях музея-памятника. В акции примут участие представители "Яблока", "Справедливой России" и "Партии роста".

10 января стало известно, что власти Петербурга решили передать Исаакиевский собор Русской православной церкви, при этом сохранив его музейную функцию. Между тем в 2015 году Смольный ответил отказом на аналогичную просьбу Церкви, сославшись на экономические соображения.

Церковь несколько лет добивалась передачи ей Исаакиевского собора. Ранее из состава одноименного государственного музея-памятника Русской церкви уже были переданы Смольный и Сампсониевский соборы.

Теги: Петербург, Исаакиевский собор, РПЦ
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