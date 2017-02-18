Золотого медведя на Берлинале получил фильм Ильдико Эньеди "О теле и душе"

Москва. 18 февраля. INTERFAX.RU - Главный приз 67-го Берлинского кинофестиваля получил венгерский фильм "О теле и душе" режиссера Ильдико Эньеди, сообщается в субботу в официальном твиттере фестиваля.
The #Berlinale2017 #GoldenBear for Best Film goes to ON BODY AND SOUL by Ildikó Enyedi. Congratulations! #Berlinale pic.twitter.com/c7madjmTzH— Berlinale (@berlinale) 18 февраля 2017 г.
Лучшей короткометражной лентой названа картина Диого Коста Амаранте "Маленький город".
The winner of the #GoldenBear for Best Short Film is CIDADE PEQUENA by Diogo Costa Amarante #Berlinale @berlinaleshorts pic.twitter.com/XmL5iic2cJ— Berlinale (@berlinale) 18 февраля 2017 г.
Гран-при жюри получила картина "Фелисите" франко-африканца Алена Гомиса. Лучшим режиссером назван финн Аки Каурисмяки за фильм "Обратная сторона надежды". Лучшим актером стал Георг Фридрих, исполнитель главной роли в немецкой ленте "Яркие ночи", лучшей актрисой - Ким Мин-хи за работу в картине "В одиночестве на ночном пляже".
Серебряный медведь за лучший сценарий ушел Себестяну Лелио и Гонсало Маза за "Фантастическую женщину". Статуэтку за выдающийся вклад в искусство получила монтажер Дана Бунеску за работу над картиной "Ана, моя любовь".
Премию Альфреда Бауэра за открытие новых путей в киноискусстве получил фильм польский фильм "След" режиссера Агнешки Холланд.
Всего в основном конкурсе фестиваля было представлено 18 картин.
67 Берлинский кинофестиваль проходит в столице Германии с 9 по 19 февраля. Международное жюри возглавляет режиссер Пол Верховен.