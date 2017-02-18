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Культура Берлинале-2017

Золотого медведя на Берлинале получил фильм Ильдико Эньеди "О теле и душе"

Лучшей короткометражной лентой названа картина Диого Коста Амаранте "Маленький город"

Золотого медведя на Берлинале получил фильм Ильдико Эньеди "О теле и душе"
Режиссер Ильдико Эньеди
Фото: Reuters

Москва. 18 февраля. INTERFAX.RU - Главный приз 67-го Берлинского кинофестиваля получил венгерский фильм "О теле и душе" режиссера Ильдико Эньеди, сообщается в субботу в официальном твиттере фестиваля.

Лучшей короткометражной лентой названа картина Диого Коста Амаранте "Маленький город".

Гран-при жюри получила картина "Фелисите" франко-африканца Алена Гомиса. Лучшим режиссером назван финн Аки Каурисмяки за фильм "Обратная сторона надежды". Лучшим актером стал Георг Фридрих, исполнитель главной роли в немецкой ленте "Яркие ночи", лучшей актрисой - Ким Мин-хи за работу в картине "В одиночестве на ночном пляже".

Серебряный медведь за лучший сценарий ушел Себестяну Лелио и Гонсало Маза за "Фантастическую женщину". Статуэтку за выдающийся вклад в искусство получила монтажер Дана Бунеску за работу над картиной "Ана, моя любовь".

Премию Альфреда Бауэра за открытие новых путей в киноискусстве получил фильм польский фильм "След" режиссера Агнешки Холланд.

Всего в основном конкурсе фестиваля было представлено 18 картин.

67 Берлинский кинофестиваль проходит в столице Германии с 9 по 19 февраля. Международное жюри возглавляет режиссер Пол Верховен.

Гости Берлинского кинофестиваля

12 фотографий
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Теги: Берлинале-2017
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