Десять фильмов Берлинале

Москва. 20 февраля. INTERFAX.RU - Накануне в столице Германии завершился 67-й Берлинский международный кинофестиваль. Корреспонденты "Интерфакса" посмотрели более пяти десятков из почти четырех сотен фильмов и выбрали любимые.

"О теле и душе" (A Teströl és Lélekröl), реж. Ильдико Эньеди, Венгрия

Конкурсная программа, "Золотой медведь", приз Экуменического жюри, FIPRESCI

Мария — новый инспектор по контролю за качеством мяса на скотобойне, финансовым директором которой работает Эндре. С первого дня Марию считают неприступной снежной королевой, ее не решаются пригласить на кофе, а она и не старается понравиться коллегам. В работе она педантична и неумолима: если в этой туше мяса лишний грамм жира, то оно получает оценку Б, что бы ни ставил предыдущий инспектор. Эндре пытается завести с ней разговор, но получается нелепо. Из-за подозрительного инцидента сотрудников скотобойни отправляют на психологическую проверку. В ходе нее выясняется неимоверное: Эндре и Мария видят одинаковые сны, где представляют себя оленями в зимнем лесу. Сначала они могут сблизиться только в этих снах, потом Мария учиться взаимодействовать с Эндре в образе человека. Это трогательно и смешно, потому что она в буквальном смысле тренируется на плюшевых кошках. А в какой-то момент Эньеди, сама того не зная, практически выдает сцену из "Служебного романа", где Верочка учит Людмилу Прокофьевну одеваться и ходить "свободной походкой от бедра". Марии, однако, все же сложнее, чем Людмиле Прокофьевне, потому что у нее, судя по всему, расстройство аутистического спектра.

При съемках фильма пострадали животные (в картине запечатлена работа реальной скотобойни), а на показе случались обмороки, но не во время сцены отрубания коровьей головы. Чтобы не раскрывать сюжетных поворотов, скажем лишь, что кровью в фильме истекают не только звери. Однако не малиновые лужи на кафеле делают фильм одним из самых впечатляющих на Берлинале. Это рассказанная с юмором история о диковинных путях сближения людей и о том, что родственные души существуют.

"Вечеринка" (The Party), реж. Салли Поттер, Великобритания

Конкурсная программа, приз независимого жюри Guild Film Prize

Дженет (Кристин Скотт Томас) добилась поста министра в "теневом кабинете", и по этому поводу позвала в гости свою острую на язык подругу и ее философствующего мужа-немца, друга банкира и его жену, а также лесбийскую пару, ожидающую тройню. Пока гости подтягиваются, она принимает поздравления по телефону, а ее муж Билл (Тимоти Сполл) отстраненно пьет вино в соседней комнате и слушает пластинки. Вскоре он огорошит собравшихся новостями, которые заставят их сомневаться во всем, что они знали до вечеринки.

Искрометный сценарий Поттер, эстетическая выверенность, отменный актерский ансамбль, стабильный темп и почти никаких провисаний - "Вечеринка" представляется одним из самых цельных произведений конкурсной программы Берлинале. Для россиян "Вечеринка" еще и повод для гордости за соотечественника: оператором фильма стал Алексей Родионов, который работал с Поттер над "Орландо" и которого режиссер превозносит до небес "за манеру съемки, ориентированную на персонаж и его характер". Жаль только, что в российском варианте названия фильма не сохраняется многозначность слова party, потому что, конечно, это лента о значении честности не только в личных отношениях, но и в политике.

"Хорошего дня" (Hao ji le), реж. Лю Цзянь, КНР

Конкурсная программа

Где-то на юге Китая водитель Сяо крадет деньги у местного криминального босса, потому что его девушка сделала неудачную пластическую операцию и требуется еще одна, чтобы все исправить, – без этого свадьбы не будет, а мама на ней настаивает. И вроде дело удалось провернуть, но на сумку с деньгами много претендентов из числа простых жителей города. А пока она меняет своих владельцев, на след Сяо выходит киллер по кличке Тонкокожий.

Работа режиссера Лю Цзяня – единственный анимационный проект в конкурсной программе Берлинале – начинается как типичная криминальная драма, но герои, совершающие странные поступки, и случай, за секунду меняющий расстановку сил, помогают ей выйти за жанровые рамки. К этому стоит добавить отличные диалоги и несколько затейливых визуальных номеров. В результате "Хорошего дня" больше всего своим черным юмором и задором напоминает, как ни странно, ранние работы Квентина Тарантино, и смотреть этот фильм – одно удовольствие.

"Ночью у моря одна" (Bamui haebyunaeseo honja), реж. Хон Сан-су, Южная Корея

Конкурсная программа, "Серебряный медведь" лучшей актрисе

Знаменитая актриса Енджи (ее играет южнокорейская звезда Ким Мин-Хи) после отношений с женатым мужчиной решает взять паузу и уезжает в Гамбург. В разговорах со своей старой подругой и прогулках по парку она пытается разобраться в своих чувствах, но, не придя к какому-либо выводу, возвращается в Корею. Там на ужине с друзьями, выпив лишнего, она начинает нападать на присутствующих и резать правду-матку.

Корейский режиссер Хон Сан-су сделал то, что пытаются многие, но почти никому не удается: снял кино, в котором мало действия и много не то чтобы очень содержательных разговоров, но к которому подходит определение медитативное, а не скучное. Енджи, пытаясь разобраться в себе и с помощью друзей понять, что теперь делать, все укореняется в своем одиночестве и в один момент обнаруживает себя – да, одна ночью у моря. И если бросать любовника и ехать через полмира случалось не всем, в одиночестве из-за невозможности достичь понимания с окружающими оказывались многие.

"След зверя" (Pokot), реж. Агнешка Холланд, Польша

Конкурсная программа, "Серебряный медведь" - премия Альфреда Бауэра за открытие новых путей в киноискусстве

Инженер на пенсии Янина Душейко живет в небольшой деревне рядом с лесом, преподает английский детям и любит общаться с молодой продавщицей магазина, которую прозвала "Хорошие новости". Однажды пропадают две собаки Янины, а потом мертвыми находят нескольких человек. Все их объединяет увлечение охотой. В деревне начинается расследование. Душейко подозревает, что убийцу среди людей искать нет смысла, ведь это месть животных. В триллере Холланд есть неразвитые линии, но это не слабая работа. Тут можно заметить элементы и из "Твин Пикса", и из "Фарго", и из "Плетеного человека", но картина остается самобытной и поэтому достойной просмотра. Лучше всего — в занесенном снегом доме в лесу.

"Заложники", реж. Резо Гигинеишвили, Грузия/ Россия

Panorama Special

Фильм "Заложники" основан на реальных событиях: в 1983 году семеро молодых людей захватили самолет в Грузии, чтобы на нем улететь на Запад. Их мечтам не дано было сбыться: борт был посажен экипажем и после взят штурмом. То, что финал предрешен с самого начала, делает все происходящее на экране удивительно трагичным и вместе с тем значимым: кажется, молодые люди просто слушают западную музыку и купаются в море, но почему-то, когда смотришь на них, щемит сердце. В фильме показывается и жизнь старшего поколения под тоталитарным гнетом, которую молодежь ненавидит. Очевидна и двусмысленность названия: "Заложники" - это не только пассажиры захваченного самолета, это прежде всего мечтающие о свободе молодые люди в СССР. В то же время Гигинеишвили не дает прямых отрицательных оценок и не ругает Советский Союз, что позволяет фильму избежать участи стать агиткой или еще одним выпадом против режима. Благодаря этому на первый план выходит личное: "Заложники" примечательны своей хрупкостью – это юношеский максимализм, мечты о свободе, ради которой молодые люди готовы пойти на все, сам размах их желаний уже предвещает трагичный финал. Смотреть этот фильм так же грустно, как фотографии в молодости тех, кого уже нет.

"Берлинский синдром" (Berlin Syndrome), реж. Кейт Шортланд, Австралия

Panorama Special

Одинокая туристка из Австралии Клэр (до смешения похожая на Кристин Стюарт актриса Тереза Палмер) на пару дней приезжает в Берлин, чтобы погулять и пофотографировать архитектуру времен ГДР. Вроде как план выполнен, и дальше путь лежит в Дрезден, но у Клэр появляется знакомый из числа местных — симпатичный школьный учитель Энди (Макс Римельт). Они гуляют по городу, рассматривают книги по искусству, флиртуют — и вот он уже ведет ее в свою огромную квартиру в полупустой многоэтажке в восточном Берлине. Проснувшись, Клэр обнаруживает себя запертой, слегка паникует, но вернувшийся с работы Энди уверяет, что просто забыл оставить ключ. На второй день история повторяется — и Клэр понимает, что Энди в принципе не намерен ее выпускать.

Этот захватывающий хоррор, попавший на Берлинале прямиком с "Сандэнса", основан на одноименном романе Мелани Джустен. Помимо того, что фильм интересен визуально (берлинский колорит плюс атмосфера закрытого пространства), в нем прорабатываются важные социальные темы, например, положение женщины в западном обществе, эмоциональное и физическое насилие в отношениях и травматическое влияние тоталитарного государства на гражданина.

Tiger Girl, реж. Якоб Ласс, Германия

Panorama Special

"Ты слишком вежливая. Вежливость — тоже форма насилия, но насилия по отношению к самой себе", - говорит титульная героиня по прозвищу Тайгер своей новой знакомой Мэгги, которая стесняется сказать твердое "нет" ухажеру в баре. Мэгги недавно провалила экзамен в полицейскую школу и сейчас учится на частного охранника. Жизнь Тайгер кажется гораздо увлекательнее, и она втягивает Мэгги в свою орбиту. Они используют униформу как ключ от всех дверей. Фильм исследует границу, после которой твоя свобода становится насилием по отношению к другим, и иллюстрирует пословицу "В тихом омуте черти водятся". История примет мрачный оборот, но до этого будут уморительные обыски людей в торговом центре, столкновения с наивными туристами в парке Темпельхоф и с претенциозным современным искусством. Трэш и угар, бесстыдное обаяние, злость и энергия, изображение женской дружбы без недоевших штампов — все это есть в картине Ласса, большинство диалогов в которой сымпровизированы.

"Я вам не негр" (I Am Not Your Negro), реж. Рауль Пек, Франция/ США

Panorama Dokumente, специальное упоминание Экуменического жюри

В основе документального "Я вам не негр" воспоминания афроамериканского публициста и борца за права темнокожих Джеймса Болдуина о трех лидерах движения за равные права: Мартине Лютере Кинге, Малколме Х и Медгаре Эверсе. Все трое были знакомы с Болдуином, все трое были младше него, убийство всех троих он пережил. В фильме Рауля Пека есть и фрагменты выступлений самого Болдуина, и героев его рассказа, но скрепляющим повествование элементом становятся именно его воспоминания об этих культовых личностях (их читает Сэмюэл Джексон).

Пек перемежает документальные съемки кадрами протестов в современной Америке, выступлениями в поддержку темнокожих и даже высказываниями нынешнего президента США Дональда Трампа. Умение встроить события в контекст и показать, что они имеют значение именно сейчас, отличает хороший документальный фильм, но "Я вам не негр" оказывается даже большим. Это рассказ об одном из наиболее героических и трагичных периодов в жизни Америки, когда человеческий дух поднялся в полный рост. И вместе с тем это точное и подчас удивительно поэтическое повествование в целом о стране, изменить которую пытался Болдуин (который говорил, что история темнокожих – это история Америки). Видимо, его примеру следуют и авторы фильма.

"Фрик-шоу" (Freak Show), реж. Труди Стайлер, США

Программа Generation 14plus

Кадр из фильма "Фрик-шоу" Фото: Berlinale/Maven Pictures

Есть такие фильмы, которые ударяют в голову как шампанское - и хочется петь, танцевать и обниматься. "Фрик-шоу" производит именно такой эффект, несмотря на то, что его главная тема — групповая травля.

Билли Блум (Алекс Лоутер, сыгравший молодого Алана Тьюринга в "Игре в имитацию") воспитывался свободной от предрассудков матерью (Бетт Мидлер), которая принимала его таким, какой он есть. А какой он? Каждый день разный, любит сложносоставные наряды и блестки, парики и театральные атрибуты, за словом в карман не полезет. Однажды Билли вынужден переехать из либерального Коннектикута, где живет мать, в один из так называемых "красных штатов", где большинство жителей поддерживает республиканцев и где живет его отец. Наряды а-ля Бой Джордж и образ невесты зомби вызывают у одноклассников непонимание и ненависть, и Билли жестоко избивают. После выздоровления, вместо того, чтобы стать "как все", Билли решает бороться за звание королевы школьного бала и скоро осознает, что заручился поддержкой школьных меньшинств. Его соперница Линетт (Эбигейл Бреслин), каноническая популярная девочка, ведет против него кампанию, в которой откровенно использует риторику Дональда Трампа. Этот прием был бы пошлым, если бы сценарий не был написан несколько лет назад. Фильм кажется пророческим, и от этого вдохновляющим.

Анна Лалетина, Катя Загвоздкина