Лучшим иностранным фильмом на "Оскаре" стал "Коммивояжер"

Иранский режиссер фильма не захотел ехать в Калифорнию даже в случае победы

Москва. 27 февраля. INTERFAX.RU - Приз Американской киноакадемии за лучший фильм на иностранном языке получила картина "Коммивояжер" иранского режиссера Асгара Фархади. В номинации также были представлены картины "Моя земля" Мартина Зандвлиета, "Тони Эрдманн" Марен Аде, "Вторая жизнь Уве" Ханнеса Холма и "Танна" Бентли Дина и Мартина Батлера.

Фархади не захотел приехать в Калифорнию, чтобы получить статуэтку, поэтому это сделали его представители, которые зачитали обращение режиссера. В нем он поблагодарил киноакадемию и осудил законы, из-за которых люди не могут свободно путешествовать по миру. Свою награду режиссер посвятил мигрантам.

Ранее президент США Дональд Трамп издал указ, по которому граждане Ирана не могут въехать на территорию страны в течение 90 дней.

За ходом вручения наград вы можете проследить в нашей онлайн-трансляции.