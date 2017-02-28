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Телевизионный рейтинг "Оскара-2017" стал самым низким за 9 лет

Москва. 28 февраля. INTERFAX.RU - Церемонию вручения "Оскаров", которая прошла в ночь на понедельник в Лос-Анджелесе, несмотря на громкий курьез с перепутанной наградой не привлекла внимание телезрителей, сообщает CNN. Шоу посмотрели лишь 32,9 млн человек, что является самым низким показателем за 9 лет.

Более слабый рейтинг у трансляции был только в 2008 году - тогда ее посмотрели 32 млн телезрителей. При этом в 2016 году цифры были более существенными - 34 млн человек.

Несмотря на смазанную кульминацию награждения, когда статуэтку за лучший фильм ошибочно вручили создателям мюзикла "Ла-Ла Ленд", критики в целом хорошо оценили шоу, отметив работу Джимми Киммела в роли ее ведущего.

Кроме того, несмотря на понижение рейтингов, "Оскар" по-прежнему остается самой популярной развлекательной программой на американском телевидении, отмечает CNN.

"Оскар-2017"

11 фотографий
Фильм &quot;Ла-Ла Ленд&quot;, лидировавший по общему числу номинаций (14) завоевал шесть наград, уступив главную статуэтку &quot;Лунному свету&quot;. Церемония запомнится оплошностью при вручении этой премии (за лучший фильм), когда ведущим дали конверт с победителем в другой номинации.Конфеты, сброшенные на парашютах в зрительный залИсполнительница главной женской роли в фильме &quot;Ла-Ла Ленд&quot; Эмма СтоунЛучшая актриса второго плана Виола Дэвис с супругом, актёром Джулиусом ТеннономИсполнение заглавной темы из фильма &quot;Ла-Ла Ленд&quot; City of Stars одним из ее авторов Джоном ЛеджендомВручение статуэтки за лучшую мужскую роль второго плана Махершале Али (&quot;Лунный свет&quot;)
Фильм &quot;Ла-Ла Ленд&quot;, лидировавший по общему числу номинаций (14) завоевал шесть наград, уступив главную статуэтку &quot;Лунному свету&quot;. Церемония запомнится оплошностью при вручении этой премии (за лучший фильм), когда ведущим дали конверт с победителем в другой номинации.
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