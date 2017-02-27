"Лунный свет" стал самым малобюджетным победителем "Оскара" в истории

Москва. 27 февраля. INTERFAX.RU - Фильм режиссера Барри Дженкинса "Лунный свет", взявший "Оскара" в номинации "Лучший фильм", стал самым малобюджетным

победителем в этой категории в истории, сообщает The Guardian. Бюджет фильма составляет около $1,5 млн (по некоторым данным - $5 млн), при этом в американском прокате он заработал $22,3 млн.

Отмечается, что малобюджетные фильмы нередко берут "Оскара" - например, бюджет драмы "Столкновение", выигравшей в 2006 году, составлял $6,5 млн. Первый фильм про боксера "Рокки" 1976 года обладал бюджетом всего в $1,1 млн, но с учетом инфляции это больше, чем у "Лунного света".

Фильм, снятый по пьесе Таррела Маккрейни, рассказывает историю взросления чернокожего гея и разбит на три главы, в которых показывается детство, подростковые годы и взрослая жизнь главного героя. Картина была номинирована на 8 премий "Оскар" и помимо "Лучшего фильма" взяла только статуэтку за "Лучший адаптированный сценарий" и "Лучшую мужскую роль второго плана". Актер Махершала Али, выигравший в последней номинации, стал первым в истории мусульманином, получившим "Оскар".

Первоначально оглашающий имя победителя Уоррен Битти объявил, что лучшим фильмом стала картина "Ла-Ла Лэнд", однако ошибка была устранена, организаторы церемонии принесли свои извинения. На известном сайте Rotten Tomatoes "Лунный свет" обладает рейтингом в 98% на основе 269 отзывов кинокритиков.